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عارضة مرمى تُصيب رأس طالبة بجامعة حائل

سقطت عليها أثناء محاضرة التربية البدنية العملية

تَعَرّضت طالبة بجامعة حائل لإصابة طفيفة بالرأس، بعد سقوط عارضة المرمى عليها في ملعب كرة القدم داخل مجمع كليات البنات بأجا أثناء محاضرة التربية البدنية العملية.

وأوضح متحدث الجامعة سعود البلوي، أن إحدى الطالبات تعرّضت لإصابة طفيفة في الرأس في ملعب مجمع كليات البنات بأجا؛ إثر سقوط مرمى كرة القدم لشدة الهواء.

وأضاف "البلوي" أن الطالبة المصابة تَلَقّت الإسعافات الأولية والعناية اللازمة في العيادات الطبية الجامعية، ثم نُقلت إلى المستشفى لعمل الأشعة اللازمة، واتضح أنها سليمة وخرجت برفقة ذويها.

جامعة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عارضة مرمى تُصيب رأس طالبة بجامعة حائل
سبق

تَعَرّضت طالبة بجامعة حائل لإصابة طفيفة بالرأس، بعد سقوط عارضة المرمى عليها في ملعب كرة القدم داخل مجمع كليات البنات بأجا أثناء محاضرة التربية البدنية العملية.

وأوضح متحدث الجامعة سعود البلوي، أن إحدى الطالبات تعرّضت لإصابة طفيفة في الرأس في ملعب مجمع كليات البنات بأجا؛ إثر سقوط مرمى كرة القدم لشدة الهواء.

وأضاف "البلوي" أن الطالبة المصابة تَلَقّت الإسعافات الأولية والعناية اللازمة في العيادات الطبية الجامعية، ثم نُقلت إلى المستشفى لعمل الأشعة اللازمة، واتضح أنها سليمة وخرجت برفقة ذويها.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
06:37 PM

عارضة مرمى تُصيب رأس طالبة بجامعة حائل

سقطت عليها أثناء محاضرة التربية البدنية العملية

A A A
خالد السليمي - حائل
3
2,672

تَعَرّضت طالبة بجامعة حائل لإصابة طفيفة بالرأس، بعد سقوط عارضة المرمى عليها في ملعب كرة القدم داخل مجمع كليات البنات بأجا أثناء محاضرة التربية البدنية العملية.

وأوضح متحدث الجامعة سعود البلوي، أن إحدى الطالبات تعرّضت لإصابة طفيفة في الرأس في ملعب مجمع كليات البنات بأجا؛ إثر سقوط مرمى كرة القدم لشدة الهواء.

وأضاف "البلوي" أن الطالبة المصابة تَلَقّت الإسعافات الأولية والعناية اللازمة في العيادات الطبية الجامعية، ثم نُقلت إلى المستشفى لعمل الأشعة اللازمة، واتضح أنها سليمة وخرجت برفقة ذويها.

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