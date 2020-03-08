عارضة مرمى تُصيب رأس طالبة بجامعة حائل

سقطت عليها أثناء محاضرة التربية البدنية العملية

تَعَرّضت طالبة بجامعة حائل لإصابة طفيفة بالرأس، بعد سقوط عارضة المرمى عليها في ملعب كرة القدم داخل مجمع كليات البنات بأجا أثناء محاضرة التربية البدنية العملية.

وأوضح متحدث الجامعة سعود البلوي، أن إحدى الطالبات تعرّضت لإصابة طفيفة في الرأس في ملعب مجمع كليات البنات بأجا؛ إثر سقوط مرمى كرة القدم لشدة الهواء.

وأضاف "البلوي" أن الطالبة المصابة تَلَقّت الإسعافات الأولية والعناية اللازمة في العيادات الطبية الجامعية، ثم نُقلت إلى المستشفى لعمل الأشعة اللازمة، واتضح أنها سليمة وخرجت برفقة ذويها.