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"كفاءة": "النظرة ما تكفي" وتطبيق "تأكد" خيار آمن على الهاتف الذكي للمستهلك والبائع

يظهر إذا كان المنتَج مُسجَّلاً بقاعدة بيانات هيئة الجودة.. ويمكن الإبلاغ آليًّا خلال البرنامج

بات من الضروري لدى المستهلكين الراغبين في شراء المركبات وأجهزة التكييف، والإنارة، والثلاجات والمجمدات، وغسالات ومجففات الملابس، وسخانات المياه، والإطارات، تحميل تطبيق "تأكد" في الهواتف الذكية لاستخدامه عند الشراء؛ فهو يهدف لمساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات "بطاقات كفاءة الطاقة".

وفي التفاصيل، شدَّد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" على أهمية التطبيق لموثوقية السلعة؛ فـ"النظرة ما تكفي" وحدها، أو الإعجاب بالسلعة قبل شرائها.

ويعمل التطبيق الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامَي (IOS) أو (ANDROID)، ويمكن تحميله مجانًا من متجرَيْ النظامَيْن.

وعند عمل التطبيق ستظهر اختيارات رئيسية عدة، هي (علامة الجودة، والأجهزة الكهربائية، والمركبات، والإطارات، والإنارة، وترشيد استهلاك المياه، والاستعلام عن المركبات المستوردة، والبلاستيك).

وعند اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط، ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع (QR) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته. فإذا كان المنتَج مُسجَّلاً في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتَج مباشرة.

أما في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد" فيمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليًّا في البرنامج.

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"كفاءة": "النظرة ما تكفي" وتطبيق "تأكد" خيار آمن على الهاتف الذكي للمستهلك والبائع
سبق

بات من الضروري لدى المستهلكين الراغبين في شراء المركبات وأجهزة التكييف، والإنارة، والثلاجات والمجمدات، وغسالات ومجففات الملابس، وسخانات المياه، والإطارات، تحميل تطبيق "تأكد" في الهواتف الذكية لاستخدامه عند الشراء؛ فهو يهدف لمساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات "بطاقات كفاءة الطاقة".

وفي التفاصيل، شدَّد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" على أهمية التطبيق لموثوقية السلعة؛ فـ"النظرة ما تكفي" وحدها، أو الإعجاب بالسلعة قبل شرائها.

ويعمل التطبيق الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامَي (IOS) أو (ANDROID)، ويمكن تحميله مجانًا من متجرَيْ النظامَيْن.

وعند عمل التطبيق ستظهر اختيارات رئيسية عدة، هي (علامة الجودة، والأجهزة الكهربائية، والمركبات، والإطارات، والإنارة، وترشيد استهلاك المياه، والاستعلام عن المركبات المستوردة، والبلاستيك).

وعند اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط، ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع (QR) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته. فإذا كان المنتَج مُسجَّلاً في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتَج مباشرة.

أما في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد" فيمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليًّا في البرنامج.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
10:21 PM

"كفاءة": "النظرة ما تكفي" وتطبيق "تأكد" خيار آمن على الهاتف الذكي للمستهلك والبائع

يظهر إذا كان المنتَج مُسجَّلاً بقاعدة بيانات هيئة الجودة.. ويمكن الإبلاغ آليًّا خلال البرنامج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بات من الضروري لدى المستهلكين الراغبين في شراء المركبات وأجهزة التكييف، والإنارة، والثلاجات والمجمدات، وغسالات ومجففات الملابس، وسخانات المياه، والإطارات، تحميل تطبيق "تأكد" في الهواتف الذكية لاستخدامه عند الشراء؛ فهو يهدف لمساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات "بطاقات كفاءة الطاقة".

وفي التفاصيل، شدَّد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" على أهمية التطبيق لموثوقية السلعة؛ فـ"النظرة ما تكفي" وحدها، أو الإعجاب بالسلعة قبل شرائها.

ويعمل التطبيق الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامَي (IOS) أو (ANDROID)، ويمكن تحميله مجانًا من متجرَيْ النظامَيْن.

وعند عمل التطبيق ستظهر اختيارات رئيسية عدة، هي (علامة الجودة، والأجهزة الكهربائية، والمركبات، والإطارات، والإنارة، وترشيد استهلاك المياه، والاستعلام عن المركبات المستوردة، والبلاستيك).

وعند اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط، ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع (QR) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته. فإذا كان المنتَج مُسجَّلاً في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتَج مباشرة.

أما في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد" فيمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليًّا في البرنامج.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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