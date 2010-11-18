شاهد .. الطبيعة تنثر غطاءها الأخضر فوق كثبان وادي حلي الذهبية

رصدتها عدسة "سبق" بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة الأيام الماضية

شهدت مناطق المملكة ومحافظاتها خلال الأيام المنصرمة أمطاراً غزيرة لم تشهدها منذ سنوات ماضية، حيث إن المملكة تتميّز عن باقي دول العالم بتنوّع طبيعتها وتضاريسها؛ ما يدفع الكثيرين إلى زيارتها واستكشافها عن قرب.

ورصدت عدسة "سبق" الربيع الأولي لوادي حلي؛ الذي يكتسي هذه الأيام باللون الأخضر، وامتزاجه مع الرمال والكثبان الذهبية؛ ما شكّل لوحة طبيعية تسحر الناظر إليها وتبعث في الروح الفرحة والارتياح النفسي، إضافة إلى أجوائها الربيعية.