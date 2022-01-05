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كورونا حول العالم: الإصابات 295.1 مليون.. 9.25 مليار جرعة لقاح

جونز هوبكنز: ارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و456 ألف وفاة

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 295.1 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأربعاء، بينما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 9.25 مليار جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 295 مليوناً و150 ألف حالة.. وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و456 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز تسعة مليارات و248 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، قد يكون بينها بعض الاختلافات.

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كورونا حول العالم: الإصابات 295.1 مليون.. 9.25 مليار جرعة لقاح
سبق

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 295.1 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأربعاء، بينما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 9.25 مليار جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 295 مليوناً و150 ألف حالة.. وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و456 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز تسعة مليارات و248 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، قد يكون بينها بعض الاختلافات.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
09:37 AM

كورونا حول العالم: الإصابات 295.1 مليون.. 9.25 مليار جرعة لقاح

جونز هوبكنز: ارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و456 ألف وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 295.1 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأربعاء، بينما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 9.25 مليار جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 295 مليوناً و150 ألف حالة.. وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و456 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز تسعة مليارات و248 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، قد يكون بينها بعض الاختلافات.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,221
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,238
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,688
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,591

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