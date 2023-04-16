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5153 إصابة و551 وفاة بكورونا في 24 ساعة بإسبانيا

الإجمالي ارتفع إلى 19130 حالة وفاة و182816 إصابة

أعلنت السطات الصحية في إسبانيا الخميس تسجيل 5153 إصابة و551 وفاة جديدة بفيروس كورونا في اخر 24 ساعة.

وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى 19130 حالة وليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 182816 حالة.

إسبانيا فيروس كورونا الجديد

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5153 إصابة و551 وفاة بكورونا في 24 ساعة بإسبانيا
سبق

أعلنت السطات الصحية في إسبانيا الخميس تسجيل 5153 إصابة و551 وفاة جديدة بفيروس كورونا في اخر 24 ساعة.

وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى 19130 حالة وليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 182816 حالة.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
01:36 PM

5153 إصابة و551 وفاة بكورونا في 24 ساعة بإسبانيا

الإجمالي ارتفع إلى 19130 حالة وفاة و182816 إصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السطات الصحية في إسبانيا الخميس تسجيل 5153 إصابة و551 وفاة جديدة بفيروس كورونا في اخر 24 ساعة.

وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى 19130 حالة وليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 182816 حالة.

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