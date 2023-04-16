5153 إصابة و551 وفاة بكورونا في 24 ساعة بإسبانيا

أعلنت السطات الصحية في إسبانيا الخميس تسجيل 5153 إصابة و551 وفاة جديدة بفيروس كورونا في اخر 24 ساعة.
وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى 19130 حالة وليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 182816 حالة.
أعلنت السطات الصحية في إسبانيا الخميس تسجيل 5153 إصابة و551 وفاة جديدة بفيروس كورونا في اخر 24 ساعة.
وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى 19130 حالة وليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 182816 حالة.إسبانيا فيروس كورونا الجديد
أعلنت السطات الصحية في إسبانيا الخميس تسجيل 5153 إصابة و551 وفاة جديدة بفيروس كورونا في اخر 24 ساعة.
وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى 19130 حالة وليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 182816 حالة.
أعلنت السطات الصحية في إسبانيا الخميس تسجيل 5153 إصابة و551 وفاة جديدة بفيروس كورونا في اخر 24 ساعة.
وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى 19130 حالة وليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 182816 حالة.