"التنمية" و"مدن" يوقّعان اتفاقية دعم وتمويل المشاريع الناشئة والصغيرة

الراجحي: توفر ما يفوق 10 آلاف فرصة عمل من خلال المشاريع الممولة

وقّع بنك التنمية الاجتماعية، اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، لتنمية المدن الواعدة ومشاريع رواد الأعمال في المملكة، أمس، ضمن حفل إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في مدينة الرياض.

وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد الراجحي، أن هذه الاتفاقية تتميز بتوفير حزمة من الممكنات، متمثلة في المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية لفئة المشاريع الناشئة والصغيرة؛ للاستفادة من الفرص في الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية؛ بهدف خلق وتأهيل مشاريع تجارية ذات جدوى فنية واقتصادية عالية، بالإضافة إلى توفير ما يفوق 10000 فرصة عمل من خلال المشاريع الممولة.

وأضاف المهندس، أن الاتفاقية تأتي لتخدم مستهدفات استراتيجية متوازية مع مستهدفات رؤية السعودية 2030م، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ من أبرزها تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المحتوى المحلي؛ لرفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التوطين في قطاع الصناعة.

من جانبه، أفاد مدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد بأن البنك سيقدم مجموعة من الحلول التمويلية النوعية لتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة من الاستفادة من الفرص المنبثقة من هذه الاتفاقية؛ لتمويل 300 مصنع محلي بحجم تمويل يصل إلى 650 مليون ريال من المتوقع لها أن تساهم بنحو 2.2 مليار ريال في الناتج المحلي، كما تتضمن الاتفاقية توفير 200 مصنع للمشاريع الممولة حالياً من قِبَل البنك.. وفي جانب الخدمات غير المالية سيقدم البنك برامج توعوية وإرشادية مختلفة متضمنة المساندة في الجدوى الاقتصادية للمشاريع ونماذج العمل النوعية.

وأوضح أن الاتفاقية تم توقيعها لبناء علاقة استراتيجية بين البنك و"مدن" لتدعم أهداف كلا الجانبين، وتسهم في مساندة المنشآت الصغيرة، وتنمية المدن الصناعية الواعدة بالمملكة؛ من خلال المشاركة في دعم مشاريع تخدم تلك الأهداف، وتقديم أي خدمات أخرى من شأنها تحقيق أهداف الطرفين؛ وذلك في المدن الصناعية التابعة لـ"مدن" الواقعة في جميع أنحاء المملكة.

وبيّن "الراشد" أن التقديم على التمويل خُصّصت له منصة إلكترونية مشتركة بين البنك و"مدن" لهذه الاتفاقية، وسيتم تدشينها والإعلان عن فتح باب التقديم قريباً؛ مبيناً أن التقديم متاح لأبناء وبنات الوطن في جميع مناطق المملكة.

يُذكر أن بنك التنمية الاجتماعية دعَم -حتى الآن- أكثر من 1500 مشروع صناعي للرياديين والرياديات حول المملكة بحجم تمويل بلغ أكثر من 626 مليون ريال، كما استفاد منذ تأسيسه أكثرُ من ثمانية ملايين مواطن ومواطنة من خلال حزم منتجات وخدمات البنك المالية وغير المالية، وتجاوز حجم الدعم التمويلي مبلغ 103 مليارات ريال سعودي للأفراد، قطاع الأعمال، والأسر المنتجة من خلال الجمعيات ومَن في حكمهم من شركاء الدعم.

كما يُعد بنك التنمية الاجتماعية منصة التمويل النبيل للمشاريع الناشئة والصغيرة، ويمكن للراغبين الاستفادةُ من منتجات وخدمات البنك زيارة الموقع الإلكتروني: ‏www.sdb.gov.sa.