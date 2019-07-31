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سريلانكا: تأشيرة مجانية عند الوصول لمواطني 50 دولة

محاولة لإحياء صناعة السياحة بعد تفجيرات "الفصح" الدامية

أعلنت سريلانكا أنها ستمنح تأشيرة مجانية عند الوصول لمدة شهر واحد لسائحين من نحو 50 دولة، في أحدث محاولة لإحياء صناعة السياحة المربحة في الدولة التي تضرّرت بشدة من جرّاء تفجيرات عيد الفصح الماضي.

وقال وزير السياحة جون أمارتونغا؛ إن السائحين أو الزائرين لأغراض العمل يستطيعون الحصول على تأشيرة مجانية فور وصولهم أو عبر الإنترنت.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" سيكون الإجراء سارياً لمدة ستة أشهر، ابتداءً من يوم غد الخميس.

وتشمل قائمة الدول المشمولة بقرار الفيزا المجانية: تايلاند، دول الاتحاد الأوروبي، أمريكا، أستراليا، كوريا الجنوبية، كندا، سنغافورة، نيوزيلندا، ماليزيا، سويسرا، كمبوديا، الدنمارك، السويد، النرويج، فنلندا، آيسلندا، روسيا.

وانخفض عدد السياح إلى سريلانكا بشكل حاد بعد الهجمات الانتحارية المنسقة، التي استهدفت فنادق وكنائس.

وأسفرت التفجيرات عن مقتل أكثر من 250 شخصاً، واُتهم متطرفون إسلاميون بالوقوف وراءها.

وقال رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينغه؛ إن بلاده آمنة الآن للسياح، وعاد الوضع الأمني إلى طبيعته.

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سريلانكا: تأشيرة مجانية عند الوصول لمواطني 50 دولة
سبق

أعلنت سريلانكا أنها ستمنح تأشيرة مجانية عند الوصول لمدة شهر واحد لسائحين من نحو 50 دولة، في أحدث محاولة لإحياء صناعة السياحة المربحة في الدولة التي تضرّرت بشدة من جرّاء تفجيرات عيد الفصح الماضي.

وقال وزير السياحة جون أمارتونغا؛ إن السائحين أو الزائرين لأغراض العمل يستطيعون الحصول على تأشيرة مجانية فور وصولهم أو عبر الإنترنت.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" سيكون الإجراء سارياً لمدة ستة أشهر، ابتداءً من يوم غد الخميس.

وتشمل قائمة الدول المشمولة بقرار الفيزا المجانية: تايلاند، دول الاتحاد الأوروبي، أمريكا، أستراليا، كوريا الجنوبية، كندا، سنغافورة، نيوزيلندا، ماليزيا، سويسرا، كمبوديا، الدنمارك، السويد، النرويج، فنلندا، آيسلندا، روسيا.

وانخفض عدد السياح إلى سريلانكا بشكل حاد بعد الهجمات الانتحارية المنسقة، التي استهدفت فنادق وكنائس.

وأسفرت التفجيرات عن مقتل أكثر من 250 شخصاً، واُتهم متطرفون إسلاميون بالوقوف وراءها.

وقال رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينغه؛ إن بلاده آمنة الآن للسياح، وعاد الوضع الأمني إلى طبيعته.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
01:31 PM

سريلانكا: تأشيرة مجانية عند الوصول لمواطني 50 دولة

محاولة لإحياء صناعة السياحة بعد تفجيرات "الفصح" الدامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت سريلانكا أنها ستمنح تأشيرة مجانية عند الوصول لمدة شهر واحد لسائحين من نحو 50 دولة، في أحدث محاولة لإحياء صناعة السياحة المربحة في الدولة التي تضرّرت بشدة من جرّاء تفجيرات عيد الفصح الماضي.

وقال وزير السياحة جون أمارتونغا؛ إن السائحين أو الزائرين لأغراض العمل يستطيعون الحصول على تأشيرة مجانية فور وصولهم أو عبر الإنترنت.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" سيكون الإجراء سارياً لمدة ستة أشهر، ابتداءً من يوم غد الخميس.

وتشمل قائمة الدول المشمولة بقرار الفيزا المجانية: تايلاند، دول الاتحاد الأوروبي، أمريكا، أستراليا، كوريا الجنوبية، كندا، سنغافورة، نيوزيلندا، ماليزيا، سويسرا، كمبوديا، الدنمارك، السويد، النرويج، فنلندا، آيسلندا، روسيا.

وانخفض عدد السياح إلى سريلانكا بشكل حاد بعد الهجمات الانتحارية المنسقة، التي استهدفت فنادق وكنائس.

وأسفرت التفجيرات عن مقتل أكثر من 250 شخصاً، واُتهم متطرفون إسلاميون بالوقوف وراءها.

وقال رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينغه؛ إن بلاده آمنة الآن للسياح، وعاد الوضع الأمني إلى طبيعته.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
22,495
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,351
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,444
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,432

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