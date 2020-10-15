"البشري" يشكر القيادة على ترقيته إلى "وزير مفوض" في الخارجية

رفع الوزير المفوض بوزارة الخارجية علي بن محمد البشري القحطاني، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على موافقة مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة "وزير مفوض" في وزارة الخارجية.

وأعرب "البشري" عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية على هذه الثقة؛ مجددًا التأكيد على بذل قصارى جهده لخدمة دينه ومليكه ووطنه والمساهمة في نهضته وتنميته لتحقيق رؤية 2030.