روسيا وتسجيل أول لقاح ضد كورونا.. "الروبل" يقفز و"غوليكوفا": هؤلاء لهم الأولوية

مؤشرا البورصة في موسكو صعدا بفعل حالة من التفاؤل بعد إعلان "بوتين" حول اللقاح

ارتفع سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو، اليوم الاثنين، في ظل حالة من التفاؤل، بعد الإعلان عن تسجيل أول لقاح روسي ضد كورونا في العالم، كذلك صعدت مؤشرات بورصة موسكو.

ووفق "روسيا اليوم"؛ فبحلول الساعة 12:17 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 68 كوبيك (الروبل = 100 كوبيك) إلى 72.81 روبل.

وتراجع سعر صرف اليورو بواقع 49 كوبيك إلى 85.80 روبل؛ وفقًا لبيانات بورصة موسكو.

وصعد مؤشرا البورصة الروسية بفعل حالة من التفاؤل، بعد ما تم الإعلان في روسيا اليوم عن تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ويعد اللقاح الأول من نوعه في العالم.

وصعد مؤشر الأسهم المقومة بالروبل بنسبة 1.04% إلى 2991.48 نقطة؛ في حين ارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار بنسبة 2.11% إلى 1294.69 نقطة.

من جهة أخرى، أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أن من المتوقع أن يكون اللقاح ضد فيروس كورونا متوفرًا في سبتمبر؛ موضحة أن العاملين في القطاع الطبي سيكونون أول المستفيدين منه.