النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاتحاد الدولي للاتصالات: المملكة من أولى الدول في فتح النطاق العريض لخدمات الألياف

تعقيبًا على عقد اتفاقية تجمع بين جميع الشركات المالكة للبنية التحتية للشبكة

صنّفت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات (الاتحاد الدولي للاتصالات)، المملكة من أوائل دول العالم في فتح النطاق العريض لخدمات الألياف الضوئية، مشيدةً بجهودها في فتح النطاق العريض ونشر خدماته.

جاء ذلك في تقرير نشره الاتحاد الدولي للاتصالات على موقعه الإلكتروني؛ تعقيبًا على اتفاقية أشرفت على إبرامها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بين جميع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات المالكة للبنية التحتية والمقدمة لخدمات الألياف الضوئية في المملكة.

وكشف تقرير المنظمة الدولية عن أن المملكة تعدّ من أوائل دول العالم في عقد اتفاقية تجمع بين جميع الشركات المالكة للبنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية (الاتصالات السعودية، وموبايلي، والاتصالات المتكاملة، وضوئيات) وجميع الشركات المقدمة للخدمة للمستخدمين النهائيين (الاتصالات السعودية، موبايلي، زين، الاتصالات المتكاملة، عذيب) لفتح المجال لاستخدام البنية التحتية وخدمة المستخدمين من خلالها؛ مما يتيح للمستخدم اختيار الشركة المقدمة لخدمة الألياف الضوئية بغض النظر عن مالك البنية التحتية.

وأشاد التقرير بنموذج العمل الذي تم تبنّيه لقيادة المناقشات الفنية والقانونية والتجارية اللازمة لإنجاح أكثر من 10 اتفاقيات ثنائية تضم مالكي البنية التحتية ومقدمي الخدمات.

وشدّد على أهمية التنظيمات التي أصدرتها الهيئة في هذا المجال لضمان تفعيل الاتفاقية؛ ومنها "قواعد وإرشادات تقديم خدمات البيع بالجملة باستخدام شبكة الألياف البصرية" التي اعتمدتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة في نوفمبر الماضي.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أطلقت، يوم الأحد الماضي؛ اتفاقية فتح النطاق العريض لشبكات الاتصالات الثابتة تحت رعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وبحضور محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، ورؤساء مجالس شركات الاتصالات والرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات.

الاتحاد الدولي للاتصالات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الاتحاد الدولي للاتصالات: المملكة من أولى الدول في فتح النطاق العريض لخدمات الألياف
سبق

صنّفت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات (الاتحاد الدولي للاتصالات)، المملكة من أوائل دول العالم في فتح النطاق العريض لخدمات الألياف الضوئية، مشيدةً بجهودها في فتح النطاق العريض ونشر خدماته.

جاء ذلك في تقرير نشره الاتحاد الدولي للاتصالات على موقعه الإلكتروني؛ تعقيبًا على اتفاقية أشرفت على إبرامها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بين جميع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات المالكة للبنية التحتية والمقدمة لخدمات الألياف الضوئية في المملكة.

وكشف تقرير المنظمة الدولية عن أن المملكة تعدّ من أوائل دول العالم في عقد اتفاقية تجمع بين جميع الشركات المالكة للبنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية (الاتصالات السعودية، وموبايلي، والاتصالات المتكاملة، وضوئيات) وجميع الشركات المقدمة للخدمة للمستخدمين النهائيين (الاتصالات السعودية، موبايلي، زين، الاتصالات المتكاملة، عذيب) لفتح المجال لاستخدام البنية التحتية وخدمة المستخدمين من خلالها؛ مما يتيح للمستخدم اختيار الشركة المقدمة لخدمة الألياف الضوئية بغض النظر عن مالك البنية التحتية.

وأشاد التقرير بنموذج العمل الذي تم تبنّيه لقيادة المناقشات الفنية والقانونية والتجارية اللازمة لإنجاح أكثر من 10 اتفاقيات ثنائية تضم مالكي البنية التحتية ومقدمي الخدمات.

وشدّد على أهمية التنظيمات التي أصدرتها الهيئة في هذا المجال لضمان تفعيل الاتفاقية؛ ومنها "قواعد وإرشادات تقديم خدمات البيع بالجملة باستخدام شبكة الألياف البصرية" التي اعتمدتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة في نوفمبر الماضي.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أطلقت، يوم الأحد الماضي؛ اتفاقية فتح النطاق العريض لشبكات الاتصالات الثابتة تحت رعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وبحضور محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، ورؤساء مجالس شركات الاتصالات والرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
07:04 PM

الاتحاد الدولي للاتصالات: المملكة من أولى الدول في فتح النطاق العريض لخدمات الألياف

تعقيبًا على عقد اتفاقية تجمع بين جميع الشركات المالكة للبنية التحتية للشبكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
254

صنّفت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات (الاتحاد الدولي للاتصالات)، المملكة من أوائل دول العالم في فتح النطاق العريض لخدمات الألياف الضوئية، مشيدةً بجهودها في فتح النطاق العريض ونشر خدماته.

جاء ذلك في تقرير نشره الاتحاد الدولي للاتصالات على موقعه الإلكتروني؛ تعقيبًا على اتفاقية أشرفت على إبرامها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بين جميع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات المالكة للبنية التحتية والمقدمة لخدمات الألياف الضوئية في المملكة.

وكشف تقرير المنظمة الدولية عن أن المملكة تعدّ من أوائل دول العالم في عقد اتفاقية تجمع بين جميع الشركات المالكة للبنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية (الاتصالات السعودية، وموبايلي، والاتصالات المتكاملة، وضوئيات) وجميع الشركات المقدمة للخدمة للمستخدمين النهائيين (الاتصالات السعودية، موبايلي، زين، الاتصالات المتكاملة، عذيب) لفتح المجال لاستخدام البنية التحتية وخدمة المستخدمين من خلالها؛ مما يتيح للمستخدم اختيار الشركة المقدمة لخدمة الألياف الضوئية بغض النظر عن مالك البنية التحتية.

وأشاد التقرير بنموذج العمل الذي تم تبنّيه لقيادة المناقشات الفنية والقانونية والتجارية اللازمة لإنجاح أكثر من 10 اتفاقيات ثنائية تضم مالكي البنية التحتية ومقدمي الخدمات.

وشدّد على أهمية التنظيمات التي أصدرتها الهيئة في هذا المجال لضمان تفعيل الاتفاقية؛ ومنها "قواعد وإرشادات تقديم خدمات البيع بالجملة باستخدام شبكة الألياف البصرية" التي اعتمدتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة في نوفمبر الماضي.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أطلقت، يوم الأحد الماضي؛ اتفاقية فتح النطاق العريض لشبكات الاتصالات الثابتة تحت رعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وبحضور محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، ورؤساء مجالس شركات الاتصالات والرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,831
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,336
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,686
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,965

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة