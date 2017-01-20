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"كوالكوم" تعلن عن تقنية ستُحدث ثورةً في عالم الهواتف الذكية

كشفت شركة "كوالكوم" الأمريكية النقاب عن تقنية جديدة، وُصِفت بأنها ستُحدث ثورة في عالم الهواتف الذكية.

وأوضحت "كوالكوم" في بيان نشره موقع "تايمز نيوز ناو" أن تطلق شرائح الاتصالات الذكية الجديد "آي سيم كارد"، والتي لا تحتاج لشرائح اتصالات لتشغيل شبكات الاتصالات على الهواتف الذكية.

وتوفر "آي سيم كارد" تكاملاً أكبر لنظم الاتصالات، وأداء أعلى وسعة ذاكرة أكبر، وستوفر للشركات المشغلة للهواتف أيضاً إمكانية زيادة قدرات الهواتف والاستعاضة عن مكان شرائح الاتصالات تلك بتقنيات أخرى أكثر تقدماً، وستساعد في زيادة نحافة الهواتف بصورة كبيرة.

كما ستسمح تلك التقنية الجديدة في تشغيل خطوط اتصالات على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وسماعات الرأس المدعومة بالواقع الافتراضي، وأجهزة إنترنت الأشياء.

وقال أليكس فرومينت-كورتيل الرئيس التجاري لشركة فودافون، التي تشارك كوالكوم في إنتاج تلك الشرائح: "تسير آي سيم كارد، جنبًا إلى جنب مع نظامنا الأساسي للإدارة عن بُعد، وتعد خطوة رئيسية في هذا الاتجاه، حيث تسمح بتوصيل الأجهزة بدون شرائح اتصالات فعلية أو شريحة مخصصة، مما يجعل الاتصال بالعديد من الكائنات، التي وعدنا بها عالم إنترنت الأشياء حقيقة واقعة".

وتمهّد تقنية "آي سيم كارد" الطريق بصورة أكبر لدمج خدمات الهاتف المحمول في أجهزة خارج الهاتف المحمول، مع نقل تجربة الهاتف المحمول إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ومنصات الواقع الافتراضي للأجهزة اللوحية، وأجهزة إنترنت الأشياء والأجهزة القابلة للارتداء والمزيد.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"كوالكوم" تعلن عن تقنية ستُحدث ثورةً في عالم الهواتف الذكية
سبق

كشفت شركة "كوالكوم" الأمريكية النقاب عن تقنية جديدة، وُصِفت بأنها ستُحدث ثورة في عالم الهواتف الذكية.

وأوضحت "كوالكوم" في بيان نشره موقع "تايمز نيوز ناو" أن تطلق شرائح الاتصالات الذكية الجديد "آي سيم كارد"، والتي لا تحتاج لشرائح اتصالات لتشغيل شبكات الاتصالات على الهواتف الذكية.

وتوفر "آي سيم كارد" تكاملاً أكبر لنظم الاتصالات، وأداء أعلى وسعة ذاكرة أكبر، وستوفر للشركات المشغلة للهواتف أيضاً إمكانية زيادة قدرات الهواتف والاستعاضة عن مكان شرائح الاتصالات تلك بتقنيات أخرى أكثر تقدماً، وستساعد في زيادة نحافة الهواتف بصورة كبيرة.

كما ستسمح تلك التقنية الجديدة في تشغيل خطوط اتصالات على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وسماعات الرأس المدعومة بالواقع الافتراضي، وأجهزة إنترنت الأشياء.

وقال أليكس فرومينت-كورتيل الرئيس التجاري لشركة فودافون، التي تشارك كوالكوم في إنتاج تلك الشرائح: "تسير آي سيم كارد، جنبًا إلى جنب مع نظامنا الأساسي للإدارة عن بُعد، وتعد خطوة رئيسية في هذا الاتجاه، حيث تسمح بتوصيل الأجهزة بدون شرائح اتصالات فعلية أو شريحة مخصصة، مما يجعل الاتصال بالعديد من الكائنات، التي وعدنا بها عالم إنترنت الأشياء حقيقة واقعة".

وتمهّد تقنية "آي سيم كارد" الطريق بصورة أكبر لدمج خدمات الهاتف المحمول في أجهزة خارج الهاتف المحمول، مع نقل تجربة الهاتف المحمول إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ومنصات الواقع الافتراضي للأجهزة اللوحية، وأجهزة إنترنت الأشياء والأجهزة القابلة للارتداء والمزيد.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
12:20 PM

"كوالكوم" تعلن عن تقنية ستُحدث ثورةً في عالم الهواتف الذكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت شركة "كوالكوم" الأمريكية النقاب عن تقنية جديدة، وُصِفت بأنها ستُحدث ثورة في عالم الهواتف الذكية.

وأوضحت "كوالكوم" في بيان نشره موقع "تايمز نيوز ناو" أن تطلق شرائح الاتصالات الذكية الجديد "آي سيم كارد"، والتي لا تحتاج لشرائح اتصالات لتشغيل شبكات الاتصالات على الهواتف الذكية.

وتوفر "آي سيم كارد" تكاملاً أكبر لنظم الاتصالات، وأداء أعلى وسعة ذاكرة أكبر، وستوفر للشركات المشغلة للهواتف أيضاً إمكانية زيادة قدرات الهواتف والاستعاضة عن مكان شرائح الاتصالات تلك بتقنيات أخرى أكثر تقدماً، وستساعد في زيادة نحافة الهواتف بصورة كبيرة.

كما ستسمح تلك التقنية الجديدة في تشغيل خطوط اتصالات على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وسماعات الرأس المدعومة بالواقع الافتراضي، وأجهزة إنترنت الأشياء.

وقال أليكس فرومينت-كورتيل الرئيس التجاري لشركة فودافون، التي تشارك كوالكوم في إنتاج تلك الشرائح: "تسير آي سيم كارد، جنبًا إلى جنب مع نظامنا الأساسي للإدارة عن بُعد، وتعد خطوة رئيسية في هذا الاتجاه، حيث تسمح بتوصيل الأجهزة بدون شرائح اتصالات فعلية أو شريحة مخصصة، مما يجعل الاتصال بالعديد من الكائنات، التي وعدنا بها عالم إنترنت الأشياء حقيقة واقعة".

وتمهّد تقنية "آي سيم كارد" الطريق بصورة أكبر لدمج خدمات الهاتف المحمول في أجهزة خارج الهاتف المحمول، مع نقل تجربة الهاتف المحمول إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ومنصات الواقع الافتراضي للأجهزة اللوحية، وأجهزة إنترنت الأشياء والأجهزة القابلة للارتداء والمزيد.

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