"الإحصاء" تعلن نمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي خلال الربع الأول بنسبة 4.9%

يرجع إلى النمو الإيجابي الذي حقّقه القطاع الخاص بمقدار 6.3% الحكومي 1.7%

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، نشرتها ربع السنوية عن الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القوميَّة للربع الأول من عام 2021م.

وكشفت الهيئة تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2021م نموّاً إيجابيّاً قدره 2.9% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2020م، فيما حقَّق نمواً إيجابياً قدره 4.9% مقارنةً بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2020م.

من جانب آخر، شهد الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً للمملكة انخفاضاً قدره 0.5% في الربع الأول من عام 2021م مقارنة بالربع الرابع 2020م -على أساس ربعي-، ويرجع ذلك إلى انخفاض معدل النمو في القطاع النفطي بمقدار 8.7%، بينما سجل القطاع غير النفطي نمواً إيجابياً بمقدار 4.9%، ويرجع النمو في القطاع غير النفطي إلى النمو الإيجابي الذي حققه القطاع الخاص بمقدار 6.3% وكذلك النمو في القطاع الحكومي بمقدار 1.7%.

يُذكر أن نشرة مؤشرات الحسابات القومية تصدِرُها الهيئة العامة للإحصاء بشكل ربع سنوي، وتتضمن جداول عن الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية بالأسعار الجارية والثابتة، وإسهام القطاعات التنظيمية والأنشطة الاقتصادية المختلفة فيه، إضافةً إلى أوجه الإنفاق كالإنفاق الاستهلاكي الحكومي، والإنفاق الاستهلاكي الخاص، والتكوين الرأسمالي، والصادرات والواردات.