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الطفل المليونير.. حقّق 26 مليون دولار من يوتيوب بهذه الطريقة

خلال عام واحد فقط صار في صدارة قائمة مستخدمي الموقع

تمكّن طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، من كسب 26 مليون دولار في عام واحد، من قناته لعروض فيديوهاته على موقع "يوتيوب"؛ ما جعله في صدارة قائمة مجلة "فوربس" لمستخدمي هذا الموقع.

وبحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم: يتابع 22.9 مليون مشترك قناة "راين وورلد"، التي أطلقها والدا الطفل راين غوان عام 2015، عندما لم يكن عمره يتجاوز 3 سنوات.

يأتي هذا فيما حققت بعض فيديوهاته عددًا كبيرًا من المشاهدات، وتخطّت مليار مشاهدة في المجموع، واقتربت قناته من تسجيل 35 مليار مشاهدة منذ إنشائها، حسب بيانات موقع "سوشل بلايد" المتخصص.

إلى هذا حلّت في المرتبة الثانية لهذا التصنيف قناة "ديود بيرفكت"، العائدة لمجموعة من الأشخاص الذين برزوا في أمور كان النجاح فيها قليل الاحتمال، وفي المركز الثالث حلّت قناة الطفلة الروسية أناستازيا رادزنسكايا البالغة من العمر 5 سنوات بعائدات بلغت 18 مليون دولار.

الطفل المليونير

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الطفل المليونير.. حقّق 26 مليون دولار من يوتيوب بهذه الطريقة
سبق

تمكّن طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، من كسب 26 مليون دولار في عام واحد، من قناته لعروض فيديوهاته على موقع "يوتيوب"؛ ما جعله في صدارة قائمة مجلة "فوربس" لمستخدمي هذا الموقع.

وبحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم: يتابع 22.9 مليون مشترك قناة "راين وورلد"، التي أطلقها والدا الطفل راين غوان عام 2015، عندما لم يكن عمره يتجاوز 3 سنوات.

يأتي هذا فيما حققت بعض فيديوهاته عددًا كبيرًا من المشاهدات، وتخطّت مليار مشاهدة في المجموع، واقتربت قناته من تسجيل 35 مليار مشاهدة منذ إنشائها، حسب بيانات موقع "سوشل بلايد" المتخصص.

إلى هذا حلّت في المرتبة الثانية لهذا التصنيف قناة "ديود بيرفكت"، العائدة لمجموعة من الأشخاص الذين برزوا في أمور كان النجاح فيها قليل الاحتمال، وفي المركز الثالث حلّت قناة الطفلة الروسية أناستازيا رادزنسكايا البالغة من العمر 5 سنوات بعائدات بلغت 18 مليون دولار.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
06:33 PM

الطفل المليونير.. حقّق 26 مليون دولار من يوتيوب بهذه الطريقة

خلال عام واحد فقط صار في صدارة قائمة مستخدمي الموقع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكّن طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، من كسب 26 مليون دولار في عام واحد، من قناته لعروض فيديوهاته على موقع "يوتيوب"؛ ما جعله في صدارة قائمة مجلة "فوربس" لمستخدمي هذا الموقع.

وبحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم: يتابع 22.9 مليون مشترك قناة "راين وورلد"، التي أطلقها والدا الطفل راين غوان عام 2015، عندما لم يكن عمره يتجاوز 3 سنوات.

يأتي هذا فيما حققت بعض فيديوهاته عددًا كبيرًا من المشاهدات، وتخطّت مليار مشاهدة في المجموع، واقتربت قناته من تسجيل 35 مليار مشاهدة منذ إنشائها، حسب بيانات موقع "سوشل بلايد" المتخصص.

إلى هذا حلّت في المرتبة الثانية لهذا التصنيف قناة "ديود بيرفكت"، العائدة لمجموعة من الأشخاص الذين برزوا في أمور كان النجاح فيها قليل الاحتمال، وفي المركز الثالث حلّت قناة الطفلة الروسية أناستازيا رادزنسكايا البالغة من العمر 5 سنوات بعائدات بلغت 18 مليون دولار.

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,484
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,347
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,726
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,172

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