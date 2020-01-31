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الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 213

إجمالي حالات الإصابة بالمرض بلغ 9692 بنهاية يوم الخميس

ذكرت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 213 بنهاية يوم الخميس بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.

وأفادت اللجنة، في بيان، بأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة داخل الصين بلغ 9692 بنهاية يوم الخميس.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 213
سبق

ذكرت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 213 بنهاية يوم الخميس بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.

وأفادت اللجنة، في بيان، بأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة داخل الصين بلغ 9692 بنهاية يوم الخميس.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
01:08 PM

الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 213

إجمالي حالات الإصابة بالمرض بلغ 9692 بنهاية يوم الخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,912

ذكرت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 213 بنهاية يوم الخميس بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.

وأفادت اللجنة، في بيان، بأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة داخل الصين بلغ 9692 بنهاية يوم الخميس.

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