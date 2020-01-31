الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 213
إجمالي حالات الإصابة بالمرض بلغ 9692 بنهاية يوم الخميس
ذكرت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 213 بنهاية يوم الخميس بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.
وأفادت اللجنة، في بيان، بأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة داخل الصين بلغ 9692 بنهاية يوم الخميس.
الصين
فيروس كورونا الجديد
الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 213
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-01-31
ذكرت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 213 بنهاية يوم الخميس بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.
وأفادت اللجنة، في بيان، بأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة داخل الصين بلغ 9692 بنهاية يوم الخميس.
31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
01:08 PM
الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 213
إجمالي حالات الإصابة بالمرض بلغ 9692 بنهاية يوم الخميس
ذكرت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 213 بنهاية يوم الخميس بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.
وأفادت اللجنة، في بيان، بأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة داخل الصين بلغ 9692 بنهاية يوم الخميس.