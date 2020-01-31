الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 213

إجمالي حالات الإصابة بالمرض بلغ 9692 بنهاية يوم الخميس

ذكرت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 213 بنهاية يوم الخميس بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.

وأفادت اللجنة، في بيان، بأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة داخل الصين بلغ 9692 بنهاية يوم الخميس.