العطية: الإمكانات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين سهلت حج 51 ألف عراقي

استقبالهم بأفضل حال وتكريم مكتب رئيس شؤون حجاج العراق بعد نجاح الموسم

أشاد رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بالعراق الدكتور خالد العطية بالإمكانات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- لخدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون إلى المملكة من كل الأقطار الإسلامية لأداء مناسك الحج والعمرة، مبينًا أن الحجاج العراقيين الذين أدوا الفريضة هذا العام تم استقبالهم بأفضل حال، حيث استفادوا كغيرهم من الحجاج من منظومة الخدمات التي تقدمها المملكة حكومة وشعبًا.

مقدمًا شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الحج والعمرة وجميع الجهات العاملة في خدمة حجاج بيت الله الحرام عامة وحجاج دولة العراق خاصة ممثلة في المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية على الخدمات التي تم تقديمها لهم منذ أن وطأت أقدامهم أرض المملكة مما أسهم في تأديتهم مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان.

وثمّن العطية في الوقت نفسه الخدمات التي تلقاها الحجاج العراقيون لحج هذا العام من المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، مشيدًا بالجهود التي بذلها مجلس الإدارة ومطوفو حجاج العراق في توفير كل الإمكانات وتسهيل الصعاب حتى أدوا مناسك حجهم بكل يسر وسهولة جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامه عرفانًا وتقديرًا لرئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مطوف عباس بن عبدالغني قطان وبحضور نائبه المطوف الأستاذ الدكتور محمد بياري وعضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع شمال الجزيرة العربية المطوف فؤاد بشارة وأعضاء مجلس الإدارة، ومن الجانب العراقي مدير مكتب شؤون الحجاج حسين الموسوي وأعضاء المكتب ورؤساء الحملات والشركات.

وقدم "العطية" شكره لرئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان ونائبه المطوف الأستاذ الدكتور محمد بياري وعضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع شمال الجزيرة المطوف فؤاد بشارة وكل المنسوبين على التسهيلات والخدمات الممتازة التي تقدم للحاج العراقي منذ وصوله للأراضي السعودية وحتى مغادرته بعد أن منّ الله عليه بأداء النسك بسهولة ويسر.

من جهة أخرى أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية المهندس مطوف عباس بن عبدالغني قطان أن ما قدمته المؤسسة ومكاتب الطوافة التابعة لها من خدمات لضيوف الرحمن هو شرف وأمانة ومسؤولية حملها قادة هذه البلاد المباركة، مشيدًا بالتعاون الكبير بين بعثة حج العراق والمؤسسة في عمل كل ما يُسهم في راحة الحجاج فترة أدائهم مناسك الحج لهذا العام.

ويشير نائب رئيس المؤسسة المطوف الأستاذ الدكتور محمد بياري إلى أن 51679 حاج عراقي تشرفت المؤسسة بخدمتهم والذي يشكلون كل العراق، حيث قام على تقديم تلك الخدمات 16 مكتب خدمة ميداني عملوا على توفير الإمكانات وفق أعلى معايير الجودة من أجل تقديم ما يرضي الحجاج.

وشدد بياري على أن شكر رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة خير دليل على مدى الرضا الذي وجدته المؤسسة والذي يعد جزءًا من الشكر والعرفان الذي تلقته من جميع بعثات الحج الذين تشرفت بخدمتهم خلال موسم حج هذا العام، متمنيًا من الله العلي القدير عودتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.