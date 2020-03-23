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المصائب لا تأتي فرادى.. "كورونا" تُداهم "ذئب هوليود" داخل محبسه

يقضي عقوبة 23 عامًا بتهم اغتصاب وتحرش جنسي.. ونتائج فحصه إيجابية

بعد أسابيع فقط على قرار القضاء الأمريكي بسجنه لمدة 23 عامًا، بعد إدانته في تهم اغتصاب وتحرش جنسي، أصيب المنتج السينمائي هارفي واينستين، بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم "كوفيد 19"، داخل محبسه.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه تم عزل "واينستين" (67 عامًا) الذي يقضي عقوبته عن بقية السجناء، لكبح انتقال العدوى إليهم.

ولفتت صحيفة "نياغارا غازيت" المحلية في ولاية نيويورك، ليل الأحد، نقلًا عن مسؤولين في سجن "ويندي" الذي يخضع لحراسة مشددة، إلى أن نتائج فحص كورونا جاءت إيجابية لاثنين من السجناء.

وقال المسؤولون: إن هارفي واينستين كان واحدًا منهما؛ لكن المتحدث باسم المنتج السينمائي الشهير قال لصحيفة "صن" البريطانية، إنه لم يطلع بعد على نتائج الفحص.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، تحدثت تقارير أخرى عن وجود مصابين آخرين بين القابعين خلف القضبان هناك، دون تأكيدات رسمية.

لكن مجرد خضوع المنتج السينمائي المدان بحكم القضاء لاختبار، أثار سخط الكثيرين في شبكات التواصل؛ إذ اعتبروا أنه حصل على معاملة مميزة عن بقية السجناء.

واتهمت أكثر من 100 امرأة قبل سنوات، منهن ممثلات مشهورات، "واينستين" بالسلوك الجنسي السيئ على مدى عقود؛ مما أدى إلى تشكيل حركة "أنا أيضًا" ضد الاعتداء الجنسي والتحرش.

واعتبر الحكم القضائي انتصارًا للحركة، التي شجعت النساء على فضح السلوك الجنسي لرجال من ذوي النفوذ.

فيروس كورونا الجديد هارفي واينستين

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المصائب لا تأتي فرادى.. "كورونا" تُداهم "ذئب هوليود" داخل محبسه
سبق

بعد أسابيع فقط على قرار القضاء الأمريكي بسجنه لمدة 23 عامًا، بعد إدانته في تهم اغتصاب وتحرش جنسي، أصيب المنتج السينمائي هارفي واينستين، بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم "كوفيد 19"، داخل محبسه.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه تم عزل "واينستين" (67 عامًا) الذي يقضي عقوبته عن بقية السجناء، لكبح انتقال العدوى إليهم.

ولفتت صحيفة "نياغارا غازيت" المحلية في ولاية نيويورك، ليل الأحد، نقلًا عن مسؤولين في سجن "ويندي" الذي يخضع لحراسة مشددة، إلى أن نتائج فحص كورونا جاءت إيجابية لاثنين من السجناء.

وقال المسؤولون: إن هارفي واينستين كان واحدًا منهما؛ لكن المتحدث باسم المنتج السينمائي الشهير قال لصحيفة "صن" البريطانية، إنه لم يطلع بعد على نتائج الفحص.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، تحدثت تقارير أخرى عن وجود مصابين آخرين بين القابعين خلف القضبان هناك، دون تأكيدات رسمية.

لكن مجرد خضوع المنتج السينمائي المدان بحكم القضاء لاختبار، أثار سخط الكثيرين في شبكات التواصل؛ إذ اعتبروا أنه حصل على معاملة مميزة عن بقية السجناء.

واتهمت أكثر من 100 امرأة قبل سنوات، منهن ممثلات مشهورات، "واينستين" بالسلوك الجنسي السيئ على مدى عقود؛ مما أدى إلى تشكيل حركة "أنا أيضًا" ضد الاعتداء الجنسي والتحرش.

واعتبر الحكم القضائي انتصارًا للحركة، التي شجعت النساء على فضح السلوك الجنسي لرجال من ذوي النفوذ.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
09:22 AM

المصائب لا تأتي فرادى.. "كورونا" تُداهم "ذئب هوليود" داخل محبسه

يقضي عقوبة 23 عامًا بتهم اغتصاب وتحرش جنسي.. ونتائج فحصه إيجابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد أسابيع فقط على قرار القضاء الأمريكي بسجنه لمدة 23 عامًا، بعد إدانته في تهم اغتصاب وتحرش جنسي، أصيب المنتج السينمائي هارفي واينستين، بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم "كوفيد 19"، داخل محبسه.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه تم عزل "واينستين" (67 عامًا) الذي يقضي عقوبته عن بقية السجناء، لكبح انتقال العدوى إليهم.

ولفتت صحيفة "نياغارا غازيت" المحلية في ولاية نيويورك، ليل الأحد، نقلًا عن مسؤولين في سجن "ويندي" الذي يخضع لحراسة مشددة، إلى أن نتائج فحص كورونا جاءت إيجابية لاثنين من السجناء.

وقال المسؤولون: إن هارفي واينستين كان واحدًا منهما؛ لكن المتحدث باسم المنتج السينمائي الشهير قال لصحيفة "صن" البريطانية، إنه لم يطلع بعد على نتائج الفحص.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، تحدثت تقارير أخرى عن وجود مصابين آخرين بين القابعين خلف القضبان هناك، دون تأكيدات رسمية.

لكن مجرد خضوع المنتج السينمائي المدان بحكم القضاء لاختبار، أثار سخط الكثيرين في شبكات التواصل؛ إذ اعتبروا أنه حصل على معاملة مميزة عن بقية السجناء.

واتهمت أكثر من 100 امرأة قبل سنوات، منهن ممثلات مشهورات، "واينستين" بالسلوك الجنسي السيئ على مدى عقود؛ مما أدى إلى تشكيل حركة "أنا أيضًا" ضد الاعتداء الجنسي والتحرش.

واعتبر الحكم القضائي انتصارًا للحركة، التي شجعت النساء على فضح السلوك الجنسي لرجال من ذوي النفوذ.

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