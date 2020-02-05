قال حساب هيئة مكافحة الشائعات على "تويتر": "لا صحة للخبر المتداوَل بعنوان (شغب الإثيوبيين في الرياض وجدة). والفيديو الحقيقي هو لأحداث الشغب التي حصلت قبل 7 سنوات في الرياض، وتحديدًا في نوفمبر عام 2013، لبعض المقيمين بطريقة غير شرعية".

"مكافحة الشائعات": لا صحة للخبر المتداوَل لفيديو "شغب الإثيوبيين بالرياض وجدة" هادي العصيمي سبق 2020-02-05 كشف حساب هيئة مكافحة الشائعات حقيقة تداوُل مقطع فيديو، يحمل عنوان "شغب الإثيوبيين في الرياض وجدة". قال حساب هيئة مكافحة الشائعات على "تويتر": "لا صحة للخبر المتداوَل بعنوان (شغب الإثيوبيين في الرياض وجدة). والفيديو الحقيقي هو لأحداث الشغب التي حصلت قبل 7 سنوات في الرياض، وتحديدًا في نوفمبر عام 2013، لبعض المقيمين بطريقة غير شرعية".

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441 11:07 PM

"مكافحة الشائعات": لا صحة للخبر المتداوَل لفيديو "شغب الإثيوبيين بالرياض وجدة" قال إنه يعود لأحداث وقعت من وافدين غير شرعيين قبل 7 سنوات





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كشف حساب هيئة مكافحة الشائعات حقيقة تداوُل مقطع فيديو، يحمل عنوان "شغب الإثيوبيين في الرياض وجدة".

قال حساب هيئة مكافحة الشائعات على "تويتر": "لا صحة للخبر المتداوَل بعنوان (شغب الإثيوبيين في الرياض وجدة). والفيديو الحقيقي هو لأحداث الشغب التي حصلت قبل 7 سنوات في الرياض، وتحديدًا في نوفمبر عام 2013، لبعض المقيمين بطريقة غير شرعية".