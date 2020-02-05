"مكافحة الشائعات": لا صحة للخبر المتداوَل لفيديو "شغب الإثيوبيين بالرياض وجدة"
قال إنه يعود لأحداث وقعت من وافدين غير شرعيين قبل 7 سنوات
كشف حساب هيئة مكافحة الشائعات حقيقة تداوُل مقطع فيديو، يحمل عنوان "شغب الإثيوبيين في الرياض وجدة".
قال حساب هيئة مكافحة الشائعات على "تويتر": "لا صحة للخبر المتداوَل بعنوان (شغب الإثيوبيين في الرياض وجدة). والفيديو الحقيقي هو لأحداث الشغب التي حصلت قبل 7 سنوات في الرياض، وتحديدًا في نوفمبر عام 2013، لبعض المقيمين بطريقة غير شرعية".
"مكافحة الشائعات": لا صحة للخبر المتداوَل لفيديو "شغب الإثيوبيين بالرياض وجدة"
هادي العصيميسبق2020-02-05
كشف حساب هيئة مكافحة الشائعات حقيقة تداوُل مقطع فيديو، يحمل عنوان "شغب الإثيوبيين في الرياض وجدة".
قال حساب هيئة مكافحة الشائعات على "تويتر": "لا صحة للخبر المتداوَل بعنوان (شغب الإثيوبيين في الرياض وجدة). والفيديو الحقيقي هو لأحداث الشغب التي حصلت قبل 7 سنوات في الرياض، وتحديدًا في نوفمبر عام 2013، لبعض المقيمين بطريقة غير شرعية".
05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
11:07 PM
"مكافحة الشائعات": لا صحة للخبر المتداوَل لفيديو "شغب الإثيوبيين بالرياض وجدة"
قال إنه يعود لأحداث وقعت من وافدين غير شرعيين قبل 7 سنوات
كشف حساب هيئة مكافحة الشائعات حقيقة تداوُل مقطع فيديو، يحمل عنوان "شغب الإثيوبيين في الرياض وجدة".
قال حساب هيئة مكافحة الشائعات على "تويتر": "لا صحة للخبر المتداوَل بعنوان (شغب الإثيوبيين في الرياض وجدة). والفيديو الحقيقي هو لأحداث الشغب التي حصلت قبل 7 سنوات في الرياض، وتحديدًا في نوفمبر عام 2013، لبعض المقيمين بطريقة غير شرعية".