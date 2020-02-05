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"مكافحة الشائعات": لا صحة للخبر المتداوَل لفيديو "شغب الإثيوبيين بالرياض وجدة"

قال إنه يعود لأحداث وقعت من وافدين غير شرعيين قبل 7 سنوات

كشف حساب هيئة مكافحة الشائعات حقيقة تداوُل مقطع فيديو، يحمل عنوان "شغب الإثيوبيين في الرياض وجدة".

قال حساب هيئة مكافحة الشائعات على "تويتر": "لا صحة للخبر المتداوَل بعنوان (شغب الإثيوبيين في الرياض وجدة). والفيديو الحقيقي هو لأحداث الشغب التي حصلت قبل 7 سنوات في الرياض، وتحديدًا في نوفمبر عام 2013، لبعض المقيمين بطريقة غير شرعية".

الرياض جدة في أمان الله شغب الإثيوبيين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مكافحة الشائعات": لا صحة للخبر المتداوَل لفيديو "شغب الإثيوبيين بالرياض وجدة"
سبق

كشف حساب هيئة مكافحة الشائعات حقيقة تداوُل مقطع فيديو، يحمل عنوان "شغب الإثيوبيين في الرياض وجدة".

قال حساب هيئة مكافحة الشائعات على "تويتر": "لا صحة للخبر المتداوَل بعنوان (شغب الإثيوبيين في الرياض وجدة). والفيديو الحقيقي هو لأحداث الشغب التي حصلت قبل 7 سنوات في الرياض، وتحديدًا في نوفمبر عام 2013، لبعض المقيمين بطريقة غير شرعية".

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
11:07 PM

"مكافحة الشائعات": لا صحة للخبر المتداوَل لفيديو "شغب الإثيوبيين بالرياض وجدة"

قال إنه يعود لأحداث وقعت من وافدين غير شرعيين قبل 7 سنوات

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
6,664

كشف حساب هيئة مكافحة الشائعات حقيقة تداوُل مقطع فيديو، يحمل عنوان "شغب الإثيوبيين في الرياض وجدة".

قال حساب هيئة مكافحة الشائعات على "تويتر": "لا صحة للخبر المتداوَل بعنوان (شغب الإثيوبيين في الرياض وجدة). والفيديو الحقيقي هو لأحداث الشغب التي حصلت قبل 7 سنوات في الرياض، وتحديدًا في نوفمبر عام 2013، لبعض المقيمين بطريقة غير شرعية".

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