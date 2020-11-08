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أمين الباحة يتفقد المشاريع البلدية بمحافظتي المندق وبني حسن

وجّه بتسريع وتيرة الأعمال وتلمّس احتياجات المواطنين

تفقد أمين منطقة الباحة، الدكتور علي بن محمد السواط، المشاريع الجاري تنفيذها في محافظتي المندق وبني حسن، واطلع ميدانياً على سير الأعمال ونسبة إنجاز المشاريع.

واستهل الدكتور "السواط" زيارته لمحافظة المندق بالوقوف على ‏عدد من المشاريع البلدية ومنها حديقتي "مشنية "و"برحرح"، كما زار مباني الخدمات البلدية (الجاري تنفيذها) في مركز بلخزمر ومركز برحرح، والتقى بمحافظ المندق، محمد الفايز.

وزار "السواط" المتحف التراثي بدوس، وافتتح الممشى الرياضي بقرية "عشبه"، ووضع حجر الأساس لمشروع ممشى المدينة الصحية، كما وقف ميدانياً على المراحل المنفذة من المشروع الاستثماري (سيدة السحاب) وافتتح أحد المواقع الاستثمارية التراثية بالمحافظة.

‏وزار "السواط" أيضًا مبنى البلدية "بمسير" والتقى بأعضاء المجلس البلدي وعدد من مشايخ القبائل وأهالي المحافظة، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم من المشاريع والخدمات البلدية، كما شهد توقيع مذكرات تعاون بين بلدية محافظة المندق وفرع إدارة الزراعة بالمحافظة وبرنامج مدينة المندق الصحية، كما كرّم السواط عدداً من المواطنين المتعاونين مع البلدية.

وفي نهاية زيارته لمحافظة المندق وجه الدكتور "السواط" المختصين بالبلدية بالعمل على سفلتة وتمهيد بعض مواقع القرى والمراكز بجهود البلدية الذاتية، وإيجاد حلول في الميزانيات القادمة لدعم المشاريع البلدية لسفلتة وإنارة المواقع المتبقية من المراكز والقرى التابعة للمحافظة، وسرعة اعتماد الحيزات العمرانية المؤقتة من الأمانة بعد استيفاء المتطلبات النظامية، واستكمال تسوير المقابر وإنشاء الساحات الشعبية، والتوسع في إنشاء أماكن لممارسة رياضة المشي تحقيقاً لمبادرة "أنسنة المدن وجودة الحياة" إحدى برامج تحقيق الرؤية 2030م.

ووجه الأمين بسرعة إعداد المخطط الإرشادي لمحافظة المندق، والعمل على طرح مشروع للمخطط المحلي التفصيلي للمحافظة، وكذلك تشجيع الاستثمار السياحي في المحافظة نظرًا لمقوماتها الطبيعية والمناخية والتراثية.

وفي السياق ذاته تفقد الدكتور "السواط" المشاريع الجاري تنفيذها في محافظة بني حسن ووقف على مشروع حديقة الشلال، والممشى الرياضي بمنتزه "جدر"، وتوسعة طريق "جدر-المصاعبة"، والذي تنفذه البلدية بجهودها الذاتية, كما زار مشروع مبنى البلدية ومبنى الخدمات، ووقف على مشروع حديقة "قسيس"، كما زار مشاريع درء أخطار السيول في قرية وادي الصدر .

والتقى الدكتور "السواط" بمحافظ بني حسن، خضر الغامدي، وشيوخ القبيلة وأعضاء المجلس البلدي، واستمع إلى مطالبهم واحتياجات المحافظة من الخدمات البلدية، كما دشن خلال الزيارة مشروع الربط الإلكتروني للبلدية، ورعى توقيع عدد من الشراكات المجتمعية بين البلدية ومؤسسات المجتمع المدني.

‏ من جانبه قال أمين المنطقة، الدكتور علي بن محمد السواط، إن هذه الزيارات تأتي وفقاً لتوجيهات أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، والتي تهدف إلى الاطلاع عن قرب على المشاريع والمنجزات التي ينفذها القطاع البلدي، وأهم التحديات التي يواجهها هذا القطاع ودعمه وتقديم أفضل الحلول له، وكذلك دعم وتمكين البلديات من تنفيذ كافة برامجها وفق رؤية المملكة.

وأصدر "السواط" توجيهاته للبلديات بضرورة تسريع وتيرة الأعمال في المشاريع الجاري تنفيذها، وتحقيق رضا المستفيدين وتلمّس احتياجات المواطنين ومطالبهم، والعمل على تحقيقها وفق الإمكانيات المتاحة والتعليمات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمين الباحة يتفقد المشاريع البلدية بمحافظتي المندق وبني حسن
سبق

تفقد أمين منطقة الباحة، الدكتور علي بن محمد السواط، المشاريع الجاري تنفيذها في محافظتي المندق وبني حسن، واطلع ميدانياً على سير الأعمال ونسبة إنجاز المشاريع.

واستهل الدكتور "السواط" زيارته لمحافظة المندق بالوقوف على ‏عدد من المشاريع البلدية ومنها حديقتي "مشنية "و"برحرح"، كما زار مباني الخدمات البلدية (الجاري تنفيذها) في مركز بلخزمر ومركز برحرح، والتقى بمحافظ المندق، محمد الفايز.

وزار "السواط" المتحف التراثي بدوس، وافتتح الممشى الرياضي بقرية "عشبه"، ووضع حجر الأساس لمشروع ممشى المدينة الصحية، كما وقف ميدانياً على المراحل المنفذة من المشروع الاستثماري (سيدة السحاب) وافتتح أحد المواقع الاستثمارية التراثية بالمحافظة.

‏وزار "السواط" أيضًا مبنى البلدية "بمسير" والتقى بأعضاء المجلس البلدي وعدد من مشايخ القبائل وأهالي المحافظة، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم من المشاريع والخدمات البلدية، كما شهد توقيع مذكرات تعاون بين بلدية محافظة المندق وفرع إدارة الزراعة بالمحافظة وبرنامج مدينة المندق الصحية، كما كرّم السواط عدداً من المواطنين المتعاونين مع البلدية.

وفي نهاية زيارته لمحافظة المندق وجه الدكتور "السواط" المختصين بالبلدية بالعمل على سفلتة وتمهيد بعض مواقع القرى والمراكز بجهود البلدية الذاتية، وإيجاد حلول في الميزانيات القادمة لدعم المشاريع البلدية لسفلتة وإنارة المواقع المتبقية من المراكز والقرى التابعة للمحافظة، وسرعة اعتماد الحيزات العمرانية المؤقتة من الأمانة بعد استيفاء المتطلبات النظامية، واستكمال تسوير المقابر وإنشاء الساحات الشعبية، والتوسع في إنشاء أماكن لممارسة رياضة المشي تحقيقاً لمبادرة "أنسنة المدن وجودة الحياة" إحدى برامج تحقيق الرؤية 2030م.

ووجه الأمين بسرعة إعداد المخطط الإرشادي لمحافظة المندق، والعمل على طرح مشروع للمخطط المحلي التفصيلي للمحافظة، وكذلك تشجيع الاستثمار السياحي في المحافظة نظرًا لمقوماتها الطبيعية والمناخية والتراثية.

وفي السياق ذاته تفقد الدكتور "السواط" المشاريع الجاري تنفيذها في محافظة بني حسن ووقف على مشروع حديقة الشلال، والممشى الرياضي بمنتزه "جدر"، وتوسعة طريق "جدر-المصاعبة"، والذي تنفذه البلدية بجهودها الذاتية, كما زار مشروع مبنى البلدية ومبنى الخدمات، ووقف على مشروع حديقة "قسيس"، كما زار مشاريع درء أخطار السيول في قرية وادي الصدر .

والتقى الدكتور "السواط" بمحافظ بني حسن، خضر الغامدي، وشيوخ القبيلة وأعضاء المجلس البلدي، واستمع إلى مطالبهم واحتياجات المحافظة من الخدمات البلدية، كما دشن خلال الزيارة مشروع الربط الإلكتروني للبلدية، ورعى توقيع عدد من الشراكات المجتمعية بين البلدية ومؤسسات المجتمع المدني.

‏ من جانبه قال أمين المنطقة، الدكتور علي بن محمد السواط، إن هذه الزيارات تأتي وفقاً لتوجيهات أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، والتي تهدف إلى الاطلاع عن قرب على المشاريع والمنجزات التي ينفذها القطاع البلدي، وأهم التحديات التي يواجهها هذا القطاع ودعمه وتقديم أفضل الحلول له، وكذلك دعم وتمكين البلديات من تنفيذ كافة برامجها وفق رؤية المملكة.

وأصدر "السواط" توجيهاته للبلديات بضرورة تسريع وتيرة الأعمال في المشاريع الجاري تنفيذها، وتحقيق رضا المستفيدين وتلمّس احتياجات المواطنين ومطالبهم، والعمل على تحقيقها وفق الإمكانيات المتاحة والتعليمات.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
03:26 PM

أمين الباحة يتفقد المشاريع البلدية بمحافظتي المندق وبني حسن

وجّه بتسريع وتيرة الأعمال وتلمّس احتياجات المواطنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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تفقد أمين منطقة الباحة، الدكتور علي بن محمد السواط، المشاريع الجاري تنفيذها في محافظتي المندق وبني حسن، واطلع ميدانياً على سير الأعمال ونسبة إنجاز المشاريع.

واستهل الدكتور "السواط" زيارته لمحافظة المندق بالوقوف على ‏عدد من المشاريع البلدية ومنها حديقتي "مشنية "و"برحرح"، كما زار مباني الخدمات البلدية (الجاري تنفيذها) في مركز بلخزمر ومركز برحرح، والتقى بمحافظ المندق، محمد الفايز.

وزار "السواط" المتحف التراثي بدوس، وافتتح الممشى الرياضي بقرية "عشبه"، ووضع حجر الأساس لمشروع ممشى المدينة الصحية، كما وقف ميدانياً على المراحل المنفذة من المشروع الاستثماري (سيدة السحاب) وافتتح أحد المواقع الاستثمارية التراثية بالمحافظة.

‏وزار "السواط" أيضًا مبنى البلدية "بمسير" والتقى بأعضاء المجلس البلدي وعدد من مشايخ القبائل وأهالي المحافظة، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم من المشاريع والخدمات البلدية، كما شهد توقيع مذكرات تعاون بين بلدية محافظة المندق وفرع إدارة الزراعة بالمحافظة وبرنامج مدينة المندق الصحية، كما كرّم السواط عدداً من المواطنين المتعاونين مع البلدية.

وفي نهاية زيارته لمحافظة المندق وجه الدكتور "السواط" المختصين بالبلدية بالعمل على سفلتة وتمهيد بعض مواقع القرى والمراكز بجهود البلدية الذاتية، وإيجاد حلول في الميزانيات القادمة لدعم المشاريع البلدية لسفلتة وإنارة المواقع المتبقية من المراكز والقرى التابعة للمحافظة، وسرعة اعتماد الحيزات العمرانية المؤقتة من الأمانة بعد استيفاء المتطلبات النظامية، واستكمال تسوير المقابر وإنشاء الساحات الشعبية، والتوسع في إنشاء أماكن لممارسة رياضة المشي تحقيقاً لمبادرة "أنسنة المدن وجودة الحياة" إحدى برامج تحقيق الرؤية 2030م.

ووجه الأمين بسرعة إعداد المخطط الإرشادي لمحافظة المندق، والعمل على طرح مشروع للمخطط المحلي التفصيلي للمحافظة، وكذلك تشجيع الاستثمار السياحي في المحافظة نظرًا لمقوماتها الطبيعية والمناخية والتراثية.

وفي السياق ذاته تفقد الدكتور "السواط" المشاريع الجاري تنفيذها في محافظة بني حسن ووقف على مشروع حديقة الشلال، والممشى الرياضي بمنتزه "جدر"، وتوسعة طريق "جدر-المصاعبة"، والذي تنفذه البلدية بجهودها الذاتية, كما زار مشروع مبنى البلدية ومبنى الخدمات، ووقف على مشروع حديقة "قسيس"، كما زار مشاريع درء أخطار السيول في قرية وادي الصدر .

والتقى الدكتور "السواط" بمحافظ بني حسن، خضر الغامدي، وشيوخ القبيلة وأعضاء المجلس البلدي، واستمع إلى مطالبهم واحتياجات المحافظة من الخدمات البلدية، كما دشن خلال الزيارة مشروع الربط الإلكتروني للبلدية، ورعى توقيع عدد من الشراكات المجتمعية بين البلدية ومؤسسات المجتمع المدني.

‏ من جانبه قال أمين المنطقة، الدكتور علي بن محمد السواط، إن هذه الزيارات تأتي وفقاً لتوجيهات أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، والتي تهدف إلى الاطلاع عن قرب على المشاريع والمنجزات التي ينفذها القطاع البلدي، وأهم التحديات التي يواجهها هذا القطاع ودعمه وتقديم أفضل الحلول له، وكذلك دعم وتمكين البلديات من تنفيذ كافة برامجها وفق رؤية المملكة.

وأصدر "السواط" توجيهاته للبلديات بضرورة تسريع وتيرة الأعمال في المشاريع الجاري تنفيذها، وتحقيق رضا المستفيدين وتلمّس احتياجات المواطنين ومطالبهم، والعمل على تحقيقها وفق الإمكانيات المتاحة والتعليمات.

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