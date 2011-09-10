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شاهد.. انطلاق بطولة البلوت بقرية الهجن.. التنافس حاضر والجوائز فورية

إقبال كبير.. 32 مجموعة لكل يوم لمدة 3 أيام بواقع 128 لاعبًا يوميًّا

شهدت بطولة البلوت التي انطلقت، يوم أمس، بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضيات الذهنية والإلكترونية، ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية والمُقام في قرية هجن بحديقة الملك فيصل بالطائف، إقبالًا كبيرًا من المشاركين والجمهور.
وأوضح المشرف العام على بطولة البلوت عبدالله الثبيتي، أن المُسَجّلين في البطولة تجاوزوا ألف لاعب، وتمت عملية الفرز والترشيح لإجراء البطولة على عدة مجموعة، وتم تقسيم 32 مجموعة لكل يوم من أيام البطولة التي تستمر 3 أيام، بواقع 128 لاعبًا لليوم الواحد.
وحصد "أنس العصيمي" و"حاتم الهذلي" المركزَ الأول في بطولة البلوت، ومبلغ 10 آلاف ريال لليوم الأول للبطولة؛ فيما جاء مبطي العالي، ومتعب العالي في المركز الثاني، وحصدوا مبلغ 5 آلاف ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. انطلاق بطولة البلوت بقرية الهجن.. التنافس حاضر والجوائز فورية
سبق

شهدت بطولة البلوت التي انطلقت، يوم أمس، بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضيات الذهنية والإلكترونية، ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية والمُقام في قرية هجن بحديقة الملك فيصل بالطائف، إقبالًا كبيرًا من المشاركين والجمهور.
وأوضح المشرف العام على بطولة البلوت عبدالله الثبيتي، أن المُسَجّلين في البطولة تجاوزوا ألف لاعب، وتمت عملية الفرز والترشيح لإجراء البطولة على عدة مجموعة، وتم تقسيم 32 مجموعة لكل يوم من أيام البطولة التي تستمر 3 أيام، بواقع 128 لاعبًا لليوم الواحد.
وحصد "أنس العصيمي" و"حاتم الهذلي" المركزَ الأول في بطولة البلوت، ومبلغ 10 آلاف ريال لليوم الأول للبطولة؛ فيما جاء مبطي العالي، ومتعب العالي في المركز الثاني، وحصدوا مبلغ 5 آلاف ريال.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
01:30 PM

شاهد.. انطلاق بطولة البلوت بقرية الهجن.. التنافس حاضر والجوائز فورية

إقبال كبير.. 32 مجموعة لكل يوم لمدة 3 أيام بواقع 128 لاعبًا يوميًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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شهدت بطولة البلوت التي انطلقت، يوم أمس، بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضيات الذهنية والإلكترونية، ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية والمُقام في قرية هجن بحديقة الملك فيصل بالطائف، إقبالًا كبيرًا من المشاركين والجمهور.
وأوضح المشرف العام على بطولة البلوت عبدالله الثبيتي، أن المُسَجّلين في البطولة تجاوزوا ألف لاعب، وتمت عملية الفرز والترشيح لإجراء البطولة على عدة مجموعة، وتم تقسيم 32 مجموعة لكل يوم من أيام البطولة التي تستمر 3 أيام، بواقع 128 لاعبًا لليوم الواحد.
وحصد "أنس العصيمي" و"حاتم الهذلي" المركزَ الأول في بطولة البلوت، ومبلغ 10 آلاف ريال لليوم الأول للبطولة؛ فيما جاء مبطي العالي، ومتعب العالي في المركز الثاني، وحصدوا مبلغ 5 آلاف ريال.

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