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"الإسكان التنموي" يقيم ورشة تدريب افتراضية لمتطوعي الإسكان

شارك فيها ٧٥ متدربًا ومتدربة من أبناء المنطقة الشرقية

أقام "الإسكان التنموي"، ممثلاً بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، دورة تدريبية عن بُعد لمتطوعي الإسكان، شارك فيها ٧٥ متدربًا ومتدربة من أبناء المنطقة الشرقية.

وتناولت الدورة محاور عدة، ترتكز على المجال التطوعي، من أبرزها: (التعريف بمنصة العمل التطوعي وأنواع الحسابات فيها، وشرح طريقة التسجيل وإنشاء الحساب كمتطوع، وكيفية تسجيل الفرص التطوعية الإسكانية). وشارك بالحضور متدربون من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الثالث، ممثلاً بالجمعيات الأهلية.

وتوزعت نسبة المتدربين للذكور ٤٣% والإناث بنسبة ٥٧%، فيما كانت نسب المؤهل التعليمي كالآتي (ابتدائي: ٢.٧%، متوسط: ٢.٧%، ثانوي: ١٩.٨%، جامعي:٧٠.٣%، دراسات عليا: ٤.٥%).

وجاءت نسب التوزيع الجغرافي مقسمة على النحو الآتي: (الدمام: ٤٤.٦%، الخبر: ٢٩.٤%، الأحساء: ٧.٨%، الظهران: ٣.٢%، القطيف: ٣%، حفر الباطن: ٢.١%، ونسبة ٩.٩% لمدن ومحافظات أخرى في المنطقة).

وتأتي تلك الدورة التدريبية ضمن برامج التدريب والتأهيل التي يعقدها "الإسكان التنموي" بشكل مستمر في جميع مناطق السعودية لتعزيز العمل التطوعي، والمساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بالوصول إلى مليون متطوع على مستوى السعودية.

وزارة الإسكان الإسكان التنموي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإسكان التنموي" يقيم ورشة تدريب افتراضية لمتطوعي الإسكان
سبق

أقام "الإسكان التنموي"، ممثلاً بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، دورة تدريبية عن بُعد لمتطوعي الإسكان، شارك فيها ٧٥ متدربًا ومتدربة من أبناء المنطقة الشرقية.

وتناولت الدورة محاور عدة، ترتكز على المجال التطوعي، من أبرزها: (التعريف بمنصة العمل التطوعي وأنواع الحسابات فيها، وشرح طريقة التسجيل وإنشاء الحساب كمتطوع، وكيفية تسجيل الفرص التطوعية الإسكانية). وشارك بالحضور متدربون من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الثالث، ممثلاً بالجمعيات الأهلية.

وتوزعت نسبة المتدربين للذكور ٤٣% والإناث بنسبة ٥٧%، فيما كانت نسب المؤهل التعليمي كالآتي (ابتدائي: ٢.٧%، متوسط: ٢.٧%، ثانوي: ١٩.٨%، جامعي:٧٠.٣%، دراسات عليا: ٤.٥%).

وجاءت نسب التوزيع الجغرافي مقسمة على النحو الآتي: (الدمام: ٤٤.٦%، الخبر: ٢٩.٤%، الأحساء: ٧.٨%، الظهران: ٣.٢%، القطيف: ٣%، حفر الباطن: ٢.١%، ونسبة ٩.٩% لمدن ومحافظات أخرى في المنطقة).

وتأتي تلك الدورة التدريبية ضمن برامج التدريب والتأهيل التي يعقدها "الإسكان التنموي" بشكل مستمر في جميع مناطق السعودية لتعزيز العمل التطوعي، والمساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بالوصول إلى مليون متطوع على مستوى السعودية.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
10:54 PM

"الإسكان التنموي" يقيم ورشة تدريب افتراضية لمتطوعي الإسكان

شارك فيها ٧٥ متدربًا ومتدربة من أبناء المنطقة الشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام "الإسكان التنموي"، ممثلاً بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، دورة تدريبية عن بُعد لمتطوعي الإسكان، شارك فيها ٧٥ متدربًا ومتدربة من أبناء المنطقة الشرقية.

وتناولت الدورة محاور عدة، ترتكز على المجال التطوعي، من أبرزها: (التعريف بمنصة العمل التطوعي وأنواع الحسابات فيها، وشرح طريقة التسجيل وإنشاء الحساب كمتطوع، وكيفية تسجيل الفرص التطوعية الإسكانية). وشارك بالحضور متدربون من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الثالث، ممثلاً بالجمعيات الأهلية.

وتوزعت نسبة المتدربين للذكور ٤٣% والإناث بنسبة ٥٧%، فيما كانت نسب المؤهل التعليمي كالآتي (ابتدائي: ٢.٧%، متوسط: ٢.٧%، ثانوي: ١٩.٨%، جامعي:٧٠.٣%، دراسات عليا: ٤.٥%).

وجاءت نسب التوزيع الجغرافي مقسمة على النحو الآتي: (الدمام: ٤٤.٦%، الخبر: ٢٩.٤%، الأحساء: ٧.٨%، الظهران: ٣.٢%، القطيف: ٣%، حفر الباطن: ٢.١%، ونسبة ٩.٩% لمدن ومحافظات أخرى في المنطقة).

وتأتي تلك الدورة التدريبية ضمن برامج التدريب والتأهيل التي يعقدها "الإسكان التنموي" بشكل مستمر في جميع مناطق السعودية لتعزيز العمل التطوعي، والمساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بالوصول إلى مليون متطوع على مستوى السعودية.

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