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شرطة الشمالية: تحديد المسؤول عن التجمع المخالف بقاعة أفراح برفحاء

أكدت تطبيق العقوبة بحقّه وحق صاحب المنشأة وكل من حضر

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأنه تم ضبط تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة رفحاء، بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، وقد أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف؛ وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وقال "الخميس": يجري العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظامًا، بحق الداعي، وصاحب المنشأة، وكل من حضر.

الجهات الأمنية

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شرطة الشمالية: تحديد المسؤول عن التجمع المخالف بقاعة أفراح برفحاء
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأنه تم ضبط تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة رفحاء، بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، وقد أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف؛ وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وقال "الخميس": يجري العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظامًا، بحق الداعي، وصاحب المنشأة، وكل من حضر.

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
05:30 PM

شرطة الشمالية: تحديد المسؤول عن التجمع المخالف بقاعة أفراح برفحاء

أكدت تطبيق العقوبة بحقّه وحق صاحب المنشأة وكل من حضر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رفحاء
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأنه تم ضبط تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة رفحاء، بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، وقد أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف؛ وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وقال "الخميس": يجري العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظامًا، بحق الداعي، وصاحب المنشأة، وكل من حضر.

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