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بالرصاص الحي.. زوارق الاحتلال الإسرائيلي تهاجم الصيادين في بحر غزة

قواتهم اعتقلت شاباً فلسطينياً شمال طولكرم ودهمت منزل شهيد في مخيمها

هاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مراكب الصيادين في بحر غزة، بالرصاص الحي وخراطيم المياه.

وقالت مصادر محلية في غزة، إن زوارق الاحتلال الحربية هاجمت مراكب الصيادين، في بحر منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة بالرصاص، وفتحت صوبها خراطيم المياه؛ ما أدّى إلى إلحاق أضرارٍ بمركب صيد، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين أُجبروا على مغادرة المكان.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شاباً فلسطينياً شمال طولكرم، ودهمت منزل شهيد في مخيمها.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في طولكرم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود نجيب نعالوة؛ بعد دهم منزله في ضاحية شويكة- شمالي طولكرم.

وفي السياق نفسه اقتحمت قوات الاحتلال مخيم طولكرم، ودهمت منزل الشهيد محمد أحمد فني؛ في مخيم طولكرم، الذي استُشهد أمس على حاجز سالم- غربي جنين، بعد خلع باب المنزل، وتفتيشه، والعبث بمحتوياته، وإخضاع والده وأشقائه للتحقيق.

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بالرصاص الحي.. زوارق الاحتلال الإسرائيلي تهاجم الصيادين في بحر غزة
سبق

هاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مراكب الصيادين في بحر غزة، بالرصاص الحي وخراطيم المياه.

وقالت مصادر محلية في غزة، إن زوارق الاحتلال الحربية هاجمت مراكب الصيادين، في بحر منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة بالرصاص، وفتحت صوبها خراطيم المياه؛ ما أدّى إلى إلحاق أضرارٍ بمركب صيد، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين أُجبروا على مغادرة المكان.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شاباً فلسطينياً شمال طولكرم، ودهمت منزل شهيد في مخيمها.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في طولكرم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود نجيب نعالوة؛ بعد دهم منزله في ضاحية شويكة- شمالي طولكرم.

وفي السياق نفسه اقتحمت قوات الاحتلال مخيم طولكرم، ودهمت منزل الشهيد محمد أحمد فني؛ في مخيم طولكرم، الذي استُشهد أمس على حاجز سالم- غربي جنين، بعد خلع باب المنزل، وتفتيشه، والعبث بمحتوياته، وإخضاع والده وأشقائه للتحقيق.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
01:18 PM

بالرصاص الحي.. زوارق الاحتلال الإسرائيلي تهاجم الصيادين في بحر غزة

قواتهم اعتقلت شاباً فلسطينياً شمال طولكرم ودهمت منزل شهيد في مخيمها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - غزة
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هاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مراكب الصيادين في بحر غزة، بالرصاص الحي وخراطيم المياه.

وقالت مصادر محلية في غزة، إن زوارق الاحتلال الحربية هاجمت مراكب الصيادين، في بحر منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة بالرصاص، وفتحت صوبها خراطيم المياه؛ ما أدّى إلى إلحاق أضرارٍ بمركب صيد، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين أُجبروا على مغادرة المكان.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شاباً فلسطينياً شمال طولكرم، ودهمت منزل شهيد في مخيمها.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في طولكرم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود نجيب نعالوة؛ بعد دهم منزله في ضاحية شويكة- شمالي طولكرم.

وفي السياق نفسه اقتحمت قوات الاحتلال مخيم طولكرم، ودهمت منزل الشهيد محمد أحمد فني؛ في مخيم طولكرم، الذي استُشهد أمس على حاجز سالم- غربي جنين، بعد خلع باب المنزل، وتفتيشه، والعبث بمحتوياته، وإخضاع والده وأشقائه للتحقيق.

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