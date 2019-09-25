النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بدء الاجتماع الرابع لمساعدي الوزراء للشؤون الإسلامية بمجلس التعاون

"الصامل": تعزيز العمل الإسلامي المشترك ضرورة في ظل التحديات بالمنطقة

ترأس وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبد الله بن محمد الصامل، اليوم؛ وفد المملكة في الاجتماع الرابع لمساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في العاصمة مسقط بسلطنة عمان، بحضور رؤساء الوفود بدول المجلس.

وقال "الصامل" في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع: نشير إلى الدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في دعم مسيرة المجلس والتعاون البنّاء في تحقيق رسالته في كافة المجالات، لاسيما ما يتصل بالتعاون الإسلامي وخدمة المسلمين والإسهام في بناء مجتمع إسلامي مثالي ينتهج الاعتدال والوسطية في جميع شؤونه.

وأشاد بما حققه المجلس طيلة مسيرته من إنجازات وإسهامات أدت إلى تحقيق آمال وتطلعات أبناء الخليج، مشيراً إلى الدور الجيد الذي ساهم فيه المجلس في النهوض بالعمل الخليجي المشترك والتنمية المستدامة.

وأكد أهمية تعزيز العمل الإسلامي المشترك بين دول المجلس في ظل التحديات التي تحيط بالمنطقة، مؤملاً أن تكون نتائج هذا الاجتماع ورقة عمل تحقق الأهداف التي ينشدها أصحاب المعالي الوزراء بالمجلس، وتنعكس على مخرجات العمل والتعاون فيما يحقق تطلعات قادة مجلس التعاون الخليجي ويحقق الوحدة والتضامن ونشر الخير والحفاظ على المكتسبات والهوية الإسلامية التي يعتز بها أبناء الخليج.

ونقل "الصامل" للمشاركين في أعمال الاجتماع، سلام وتحيات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وتمنياته للمشاركين في الاجتماع بالتوفيق والسداد، كما شكر دولة عمان على حسن تنظيم الاجتماع والإعداد المتميز له.

وكان الاجتماع الرابع لمساعدي الوزراء قد ترأسه الشيخ أحمد سعود السيابي، أمين مكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان، والذي بدوره رحب في مستهل الجلسة بالوفود المشاركة، وشكرهم على تلبية الدعوة.

وألقى الأمين العام المساعد السفير حمد بن راشد المري، كلمة رفع في مستهلها أسمى التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي بمناسبة الذكرى الــ89 لتوحيد المملكة، كما استعرض خلال الكلمة جهود أمانة مجلس التعاون في الدورة الحالية.

وبدأت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع، والتي تضمنت تعزيز التعاون في مجال الأوقاف الإسلامية وإنشاء صندوق وقفي، تعزيز دور العلماء الراسخين في العلم بالمجتمعات الخليجية، إلى جانب إعداد جدول أعمال الاجتماع الخامس للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول المجلس ومناقشة ما يستجد من أعمال.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بدء الاجتماع الرابع لمساعدي الوزراء للشؤون الإسلامية بمجلس التعاون
سبق

ترأس وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبد الله بن محمد الصامل، اليوم؛ وفد المملكة في الاجتماع الرابع لمساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في العاصمة مسقط بسلطنة عمان، بحضور رؤساء الوفود بدول المجلس.

وقال "الصامل" في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع: نشير إلى الدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في دعم مسيرة المجلس والتعاون البنّاء في تحقيق رسالته في كافة المجالات، لاسيما ما يتصل بالتعاون الإسلامي وخدمة المسلمين والإسهام في بناء مجتمع إسلامي مثالي ينتهج الاعتدال والوسطية في جميع شؤونه.

وأشاد بما حققه المجلس طيلة مسيرته من إنجازات وإسهامات أدت إلى تحقيق آمال وتطلعات أبناء الخليج، مشيراً إلى الدور الجيد الذي ساهم فيه المجلس في النهوض بالعمل الخليجي المشترك والتنمية المستدامة.

وأكد أهمية تعزيز العمل الإسلامي المشترك بين دول المجلس في ظل التحديات التي تحيط بالمنطقة، مؤملاً أن تكون نتائج هذا الاجتماع ورقة عمل تحقق الأهداف التي ينشدها أصحاب المعالي الوزراء بالمجلس، وتنعكس على مخرجات العمل والتعاون فيما يحقق تطلعات قادة مجلس التعاون الخليجي ويحقق الوحدة والتضامن ونشر الخير والحفاظ على المكتسبات والهوية الإسلامية التي يعتز بها أبناء الخليج.

ونقل "الصامل" للمشاركين في أعمال الاجتماع، سلام وتحيات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وتمنياته للمشاركين في الاجتماع بالتوفيق والسداد، كما شكر دولة عمان على حسن تنظيم الاجتماع والإعداد المتميز له.

وكان الاجتماع الرابع لمساعدي الوزراء قد ترأسه الشيخ أحمد سعود السيابي، أمين مكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان، والذي بدوره رحب في مستهل الجلسة بالوفود المشاركة، وشكرهم على تلبية الدعوة.

وألقى الأمين العام المساعد السفير حمد بن راشد المري، كلمة رفع في مستهلها أسمى التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي بمناسبة الذكرى الــ89 لتوحيد المملكة، كما استعرض خلال الكلمة جهود أمانة مجلس التعاون في الدورة الحالية.

وبدأت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع، والتي تضمنت تعزيز التعاون في مجال الأوقاف الإسلامية وإنشاء صندوق وقفي، تعزيز دور العلماء الراسخين في العلم بالمجتمعات الخليجية، إلى جانب إعداد جدول أعمال الاجتماع الخامس للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول المجلس ومناقشة ما يستجد من أعمال.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
04:55 PM

بدء الاجتماع الرابع لمساعدي الوزراء للشؤون الإسلامية بمجلس التعاون

"الصامل": تعزيز العمل الإسلامي المشترك ضرورة في ظل التحديات بالمنطقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
85

ترأس وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبد الله بن محمد الصامل، اليوم؛ وفد المملكة في الاجتماع الرابع لمساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في العاصمة مسقط بسلطنة عمان، بحضور رؤساء الوفود بدول المجلس.

وقال "الصامل" في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع: نشير إلى الدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في دعم مسيرة المجلس والتعاون البنّاء في تحقيق رسالته في كافة المجالات، لاسيما ما يتصل بالتعاون الإسلامي وخدمة المسلمين والإسهام في بناء مجتمع إسلامي مثالي ينتهج الاعتدال والوسطية في جميع شؤونه.

وأشاد بما حققه المجلس طيلة مسيرته من إنجازات وإسهامات أدت إلى تحقيق آمال وتطلعات أبناء الخليج، مشيراً إلى الدور الجيد الذي ساهم فيه المجلس في النهوض بالعمل الخليجي المشترك والتنمية المستدامة.

وأكد أهمية تعزيز العمل الإسلامي المشترك بين دول المجلس في ظل التحديات التي تحيط بالمنطقة، مؤملاً أن تكون نتائج هذا الاجتماع ورقة عمل تحقق الأهداف التي ينشدها أصحاب المعالي الوزراء بالمجلس، وتنعكس على مخرجات العمل والتعاون فيما يحقق تطلعات قادة مجلس التعاون الخليجي ويحقق الوحدة والتضامن ونشر الخير والحفاظ على المكتسبات والهوية الإسلامية التي يعتز بها أبناء الخليج.

ونقل "الصامل" للمشاركين في أعمال الاجتماع، سلام وتحيات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وتمنياته للمشاركين في الاجتماع بالتوفيق والسداد، كما شكر دولة عمان على حسن تنظيم الاجتماع والإعداد المتميز له.

وكان الاجتماع الرابع لمساعدي الوزراء قد ترأسه الشيخ أحمد سعود السيابي، أمين مكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان، والذي بدوره رحب في مستهل الجلسة بالوفود المشاركة، وشكرهم على تلبية الدعوة.

وألقى الأمين العام المساعد السفير حمد بن راشد المري، كلمة رفع في مستهلها أسمى التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي بمناسبة الذكرى الــ89 لتوحيد المملكة، كما استعرض خلال الكلمة جهود أمانة مجلس التعاون في الدورة الحالية.

وبدأت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع، والتي تضمنت تعزيز التعاون في مجال الأوقاف الإسلامية وإنشاء صندوق وقفي، تعزيز دور العلماء الراسخين في العلم بالمجتمعات الخليجية، إلى جانب إعداد جدول أعمال الاجتماع الخامس للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول المجلس ومناقشة ما يستجد من أعمال.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,021
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,144
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,141
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,721

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة