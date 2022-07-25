تطبيق دهان "الجزيرة كولد بلاستيك" بمظهر ثلاثي الأبعاد لأول مرّة في المملكة

مخصص لمواقف الحافلات والسيارات ومناطق الدوران وتخفيف السرعة والمطبات

أضافت "دهانات الجزيرة" لمجموعتها المخصصة للأرضيات وعلامات الطرق، منتجًا جديدًا للمناطق عالية الاحتكاك، كمواقف الحافلات والسيارات، ومناطق الدوران وتخفيف السرعة والمطبات والطرق السريعة والطرق داخل المدن، وطبقته أخيرًا في منطقة جازان بطريقة إبداعية مبتكرة وبمظهر ثلاثي الأبعاد لأول مرّة في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دهانات الجزيرة عبد الله بن سعود الرميح: "نسعى كشركة وطنية رائدة من خلال منتجاتنا المعدّة للطرق والسلامة المرورية، لوضع بصمة مهمة في قطاع النقل بمختلف أنحاء المملكة، فضلاً عن المحافظة على الأرواح والممتلكات".

وأضاف: أن "طرح دهانات الجزيرة لمنتج كولد بلاستيك يمثّل حلاً مروريًا، وقفزة نوعية في مجال الدهانات المخصصة لعلامات الطرق، نظرًا لما يتمتع به من خصائص مميزة، وعمر افتراضي طويل الأمد، وإمكانية تطبيقه بجميع أشكال العلامات المرورية والإرشادية، وكذلك إمكانية تطبيقه على مساحات كبيرة بأشكال متنوعة ومبتكرة، من بينها المظهر ثلاثي الأبعاد، الذي يطبق للمرّة الأولى في السعودية".

وأشار إلى أن الشركة قامت باختبار المنتج لدى مختبرات "ويمبي"، اعتمادًا على معايير عالمية، وشملت الاختبارات مقاومة الأشعة فوق البنفسجية، ومقاومة الانزلاق على الطرق الجافة واللزجة خصوصًا في المنحدرات، ومقاومة المواد البترولية، مبينًا أن المنتج يستخدم في الشوارع والطرق السريعة، ومدارج الطائرات، ومواقف السيارات، ويطبق بالشكل الخشن على جوانب الطرق، كما يمكن تطبيقه ليعمل كبديل عن عيون القطط التقليدية التي تنبّه قائدي المركبات في العديد من الأحوال التي يواجهونها في أثناء السير.

وأكّد "الرميح" أن "دهانات الجزيرة" تسعى لتحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة المرورية لمرتادي الطرق وعابريها، مشيرًا إلى أن "كولد بلاستيك" ينتج حاليًا بخمسة ألوان، وأن الشركة تقوم بدراسة ألوان منتجاتها المخصصة للأرضيات وعلامات الطرق من حيث الرؤية والوضوح في الظروف الجوية المتقلبة كالضباب والغبار والأمطار على الأرصفة والتحويلات والحواجز الخرسانية وغيرها.

يُذكر أن "دهانات الجزيرة" توفر مجموعة متكاملة من الحلول المرورية، كدهان الطرق "الجزيرة أفرو" الذي اجتاز النوع الثالث الأكثر متانة وديمومة حسب معايير "المواصفات الفيدرالية"، و"الجزيرة أفرو رصيف" الذي يمتاز بجمالية عالية وثبات الألوان ووضوحها، و"الجزيرة أفرو أمان" الذي يستخدم للحواجز الخرسانية؛ للتنبيه من مخاطر الطرق، و"الجزيرة أفرو أمان عاكس" وهو عاكس في الليل للتحذير من مخاطر الطرق، و"الجزيرة أفرو فلوريسنت" الذي يتوهّج ليلاً ونهارًا ويستخدم على الحواجز والأعمدة وفي مواقف السيارات، و"الجزيرة أفرو مضيء" الذي يضيء لساعات في الأماكن المظلمة؛ ليستخدم في الأنفاق والمواقف ومخارج الطوارئ، بالإضافة إلى "الجزيرة رود ماركينج بينت" و"الجزيرة رود ماركينج مضيء".