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بسبب "كورونا".. الإمارات تقرّر إقامة المباريات بدون جمهور

قرر الاتحاد الإماراتي، اليوم الأربعاء، إقامة جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية المحلية بكافة فئاتها، بدون حضور جماهيري.

وقال اتحاد الكرة في بيان: "يتابع اتحاد الإمارات مع الجهات المختصة بالدولة، آخر التطورات الصحية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها كافة الجهات المعنية لحماية المجتمع".

وتابع البيان: "انطلاقًا من حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والجماهير؛ تقرّر إقامة جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية المحلية بكافة فئاتها بدون حضور جماهيري، اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية".

وأعلنت الإمارات، أمس الثلاثاء، تعطيل المدارس ومؤسسات التعليم العالي لمدة 4 أسابيع، بداية من الأحد المقبل؛ لتجنُّب انتشار فيروس كورونا.

الاتحاد الاماراتي لكرة القدم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بسبب "كورونا".. الإمارات تقرّر إقامة المباريات بدون جمهور
سبق

قرر الاتحاد الإماراتي، اليوم الأربعاء، إقامة جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية المحلية بكافة فئاتها، بدون حضور جماهيري.

وقال اتحاد الكرة في بيان: "يتابع اتحاد الإمارات مع الجهات المختصة بالدولة، آخر التطورات الصحية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها كافة الجهات المعنية لحماية المجتمع".

وتابع البيان: "انطلاقًا من حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والجماهير؛ تقرّر إقامة جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية المحلية بكافة فئاتها بدون حضور جماهيري، اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية".

وأعلنت الإمارات، أمس الثلاثاء، تعطيل المدارس ومؤسسات التعليم العالي لمدة 4 أسابيع، بداية من الأحد المقبل؛ لتجنُّب انتشار فيروس كورونا.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
07:32 PM

بسبب "كورونا".. الإمارات تقرّر إقامة المباريات بدون جمهور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر الاتحاد الإماراتي، اليوم الأربعاء، إقامة جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية المحلية بكافة فئاتها، بدون حضور جماهيري.

وقال اتحاد الكرة في بيان: "يتابع اتحاد الإمارات مع الجهات المختصة بالدولة، آخر التطورات الصحية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها كافة الجهات المعنية لحماية المجتمع".

وتابع البيان: "انطلاقًا من حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والجماهير؛ تقرّر إقامة جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية المحلية بكافة فئاتها بدون حضور جماهيري، اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية".

وأعلنت الإمارات، أمس الثلاثاء، تعطيل المدارس ومؤسسات التعليم العالي لمدة 4 أسابيع، بداية من الأحد المقبل؛ لتجنُّب انتشار فيروس كورونا.

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