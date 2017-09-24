النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بمسابقات مميزة.. معهد جامعة الإمام بإندونيسيا يحتفي باليوم الوطني الـ 91

تخصيص الـ 10 دقائق الأولى من محاضرات الدروس اليومية للحديث عن الوطن

احتفى معهد العلوم الإسلامية والعربية بإندونيسيا التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، باليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وتنوّعت فقرات الحفل التي أعدّها المعهد ما بين مسابقة أفضل قارئ للقرآن الكريم، ومسابقة أفضل كلمة عن المملكة، ومسابقة فن إلقاء قصيدة وطنية، ومسابقة أجمل عبارة بالخط العربي عن المملكة، ومسابقة أجمل رسمة عن المملكة، ومسابقة الحرف اليدوية، وكذلك مسابقة أفضل بحث عن جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.

كما تم تخصيص الدقائق العشر الأولى من محاضرات الدروس اليومية؛ للحديث عن الوطن ومنجزاته لجميع المعلمين والمعلمات.

وتماشياً مع تعليمات البلد المضيف "إندونيسيا" التي تقتضي التعليم عن بُعد بسبب جائحة كورونا، فقد تم إقامة الاجتماع والاحتفاء لجميع منسوبي المعهد إدارة ومعلمين وطلبة وموظفين عن بُعد عبر برنامج "زووم" وفق الفقرات المعتمدة للبرنامج.

وأكّد مدير المعهد راضي بن سليمان الرويلي؛ على جهود المملكة محلياً ودولياً، كما تطرق إلى نشأة وحياة الملك عبدالعزيز، وأبرز أعماله.

بعد ذلك كلمة للطلاب ألقاها نيابة عنهم الطالب لقمان ألباني؛ وقدّم بعد ذلك الأستاذ موسى بن محمد عسيري؛ مسابقة أفضل بحث عن جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، ثم أتت فقرة مداخلات المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، قدموا فيها التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بمسابقات مميزة.. معهد جامعة الإمام بإندونيسيا يحتفي باليوم الوطني الـ 91
سبق

احتفى معهد العلوم الإسلامية والعربية بإندونيسيا التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، باليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وتنوّعت فقرات الحفل التي أعدّها المعهد ما بين مسابقة أفضل قارئ للقرآن الكريم، ومسابقة أفضل كلمة عن المملكة، ومسابقة فن إلقاء قصيدة وطنية، ومسابقة أجمل عبارة بالخط العربي عن المملكة، ومسابقة أجمل رسمة عن المملكة، ومسابقة الحرف اليدوية، وكذلك مسابقة أفضل بحث عن جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.

كما تم تخصيص الدقائق العشر الأولى من محاضرات الدروس اليومية؛ للحديث عن الوطن ومنجزاته لجميع المعلمين والمعلمات.

وتماشياً مع تعليمات البلد المضيف "إندونيسيا" التي تقتضي التعليم عن بُعد بسبب جائحة كورونا، فقد تم إقامة الاجتماع والاحتفاء لجميع منسوبي المعهد إدارة ومعلمين وطلبة وموظفين عن بُعد عبر برنامج "زووم" وفق الفقرات المعتمدة للبرنامج.

وأكّد مدير المعهد راضي بن سليمان الرويلي؛ على جهود المملكة محلياً ودولياً، كما تطرق إلى نشأة وحياة الملك عبدالعزيز، وأبرز أعماله.

بعد ذلك كلمة للطلاب ألقاها نيابة عنهم الطالب لقمان ألباني؛ وقدّم بعد ذلك الأستاذ موسى بن محمد عسيري؛ مسابقة أفضل بحث عن جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، ثم أتت فقرة مداخلات المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، قدموا فيها التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
01:32 PM

بمسابقات مميزة.. معهد جامعة الإمام بإندونيسيا يحتفي باليوم الوطني الـ 91

تخصيص الـ 10 دقائق الأولى من محاضرات الدروس اليومية للحديث عن الوطن

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
487

احتفى معهد العلوم الإسلامية والعربية بإندونيسيا التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، باليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وتنوّعت فقرات الحفل التي أعدّها المعهد ما بين مسابقة أفضل قارئ للقرآن الكريم، ومسابقة أفضل كلمة عن المملكة، ومسابقة فن إلقاء قصيدة وطنية، ومسابقة أجمل عبارة بالخط العربي عن المملكة، ومسابقة أجمل رسمة عن المملكة، ومسابقة الحرف اليدوية، وكذلك مسابقة أفضل بحث عن جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.

كما تم تخصيص الدقائق العشر الأولى من محاضرات الدروس اليومية؛ للحديث عن الوطن ومنجزاته لجميع المعلمين والمعلمات.

وتماشياً مع تعليمات البلد المضيف "إندونيسيا" التي تقتضي التعليم عن بُعد بسبب جائحة كورونا، فقد تم إقامة الاجتماع والاحتفاء لجميع منسوبي المعهد إدارة ومعلمين وطلبة وموظفين عن بُعد عبر برنامج "زووم" وفق الفقرات المعتمدة للبرنامج.

وأكّد مدير المعهد راضي بن سليمان الرويلي؛ على جهود المملكة محلياً ودولياً، كما تطرق إلى نشأة وحياة الملك عبدالعزيز، وأبرز أعماله.

بعد ذلك كلمة للطلاب ألقاها نيابة عنهم الطالب لقمان ألباني؛ وقدّم بعد ذلك الأستاذ موسى بن محمد عسيري؛ مسابقة أفضل بحث عن جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، ثم أتت فقرة مداخلات المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، قدموا فيها التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,909
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,730
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,911
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,246

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة