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"الغذاء والدواء" للحجاج: تجنبوا الأطعمة المكشوفة من الباعة المتجولين

دعت إلى عدم تناول أي غذاء يشتبه في تغير خواصه من طعم أو لون

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدة نصائح لضمان سلامة الغذاء أثناء الحج، في مقدمتها ضرورة التأكد من تناول الوجبات من منشآت غذائية نظيفة ومصرح بها، وتجنب شراء الأطعمة المكشوفة من الباعة المتجولين.

وقالت "الهيئة": يجب تجنب اللحوم المطهية غير تامة النضج ومنتجات الحليب غير المبسترة، كما يجب عدم تناول أي غذاء يشتبه في تغير خواصه من طعم أو لون .

وأضافت: يجب الحرص على شرب المياه المعبأة المصرح بها والتأكد من تواريخ الصلاحية، والمحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري، مع عدم ترك الطعام مكشوفًا.

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"الغذاء والدواء" للحجاج: تجنبوا الأطعمة المكشوفة من الباعة المتجولين
سبق

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدة نصائح لضمان سلامة الغذاء أثناء الحج، في مقدمتها ضرورة التأكد من تناول الوجبات من منشآت غذائية نظيفة ومصرح بها، وتجنب شراء الأطعمة المكشوفة من الباعة المتجولين.

وقالت "الهيئة": يجب تجنب اللحوم المطهية غير تامة النضج ومنتجات الحليب غير المبسترة، كما يجب عدم تناول أي غذاء يشتبه في تغير خواصه من طعم أو لون .

وأضافت: يجب الحرص على شرب المياه المعبأة المصرح بها والتأكد من تواريخ الصلاحية، والمحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري، مع عدم ترك الطعام مكشوفًا.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
02:46 PM

"الغذاء والدواء" للحجاج: تجنبوا الأطعمة المكشوفة من الباعة المتجولين

دعت إلى عدم تناول أي غذاء يشتبه في تغير خواصه من طعم أو لون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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291

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدة نصائح لضمان سلامة الغذاء أثناء الحج، في مقدمتها ضرورة التأكد من تناول الوجبات من منشآت غذائية نظيفة ومصرح بها، وتجنب شراء الأطعمة المكشوفة من الباعة المتجولين.

وقالت "الهيئة": يجب تجنب اللحوم المطهية غير تامة النضج ومنتجات الحليب غير المبسترة، كما يجب عدم تناول أي غذاء يشتبه في تغير خواصه من طعم أو لون .

وأضافت: يجب الحرص على شرب المياه المعبأة المصرح بها والتأكد من تواريخ الصلاحية، والمحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري، مع عدم ترك الطعام مكشوفًا.

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