أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالينبرج. وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة لتبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وزير الخارجية يستعرض سبل تعزيز التعاون المشترك مع نظيره بالنمسا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-29 أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالينبرج.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة لتبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 07:57 PM

وزير الخارجية يستعرض سبل تعزيز التعاون المشترك مع نظيره بالنمسا تبادل عبر اتصال هاتفي الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية





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أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالينبرج.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة لتبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.