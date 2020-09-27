بعد إصابة بالغة أتلفتها.. زراعة قرنية تعيد البصر لثلاثيني في جازان

قصة وفريق طبي وجهد كبير جمع مستشفى الملك خالد ومركز العيون

تمكّن فريق طبي من مركز العيون بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، من إجراء عملية زراعة قرنية لمريض ثلاثيني تعرّض لإصابة بالغة أدت إلى تلف قرنية العين اليمنى تكللت بالنجاح ومن دون حدوث أي مضاعفات، ولله الحمد.

وفي التفاصيل، قالت "صحة جازان"، إن المريض حضر إلى المستشفى وكان يعاني تلف قرنية العين اليمنى نتيجة إصابة مباشرة تعرّض لها، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبيّن حاجة المريض الى إجراء زراعة قرنية لاستعادة البصر.

وبيّنت أنه وبعد التنسيق مع مستشفى الملك خالد تم تزويد مركز العيون بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بالقرنية للمريض، وعلى الفور أجرى الفريق الطبي عملية زراعة قرنية للمريض تكللت بالنجاح، ولله الحمد .

وأكدت "صحة جازان"، أن هذه العملية تأتي امتداداً للعمليات النوعية التي تجريها المراكز المتخصصة بصحة جازان بهدف تسهيل حصول المرضى على الخدمات الصحية التخصصية بجودة عالية دون الحاجة إلى تكبد أعباء السفر والبحث عن العلاج في المراكز المتقدمة.

وكان قسم العيون بمستشفى الأمير محمد بن ناصر قد حقق خلال الفترة الماضية نجاحات متوالية؛ حيث إنه أجرى أول عملية جراحية للماء الأزرق "الجلوكوما" لمريضة تبلغ من العمر 70 عاماً، اذ انها تشكل خطراً على العين وتسبّب ارتفاع الضغط داخلها نتيجة وجود السوائل في مقلة العين، وإن لم تعالج لتخفيف هذا الضغط يحصل ضمور في العصب البصري؛ ما قد يتسبّب بفقدان المريض البصر.

وبينت "صحة جازان"، أن مركز العيون يضم أحدث أجهزة الليزر لتخفيف الضغط على العين دون الحاجة على التخدير، وعدداً من تخصصات العيون الدقيقة لعلاج الحول والقرنية والشبكية والماء الأزرق.