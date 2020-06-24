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لبداية جادة.. تعليم الأفلاج يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

ناقش جاهزية المدارس واستلام المقررات ومشروع الطفولة المبكرة

عقدت إدارة تعليم الأفلاج، صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني للجنة الاستعداد لمناقشة مراحل الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وجاء في الاجتماع الذي ترأسه مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة وحضره المساعدون ورؤساء أقسام ذات الاختصاص، مناقشة استعداد المدارس وجاهزيتها للعام الدراسي، وآلية استلام المقررات، ومناقشة دراسة التوسع في مشروع الطفولة المبكرة ورياض الأطفال وميزانية الفصول.

كما استعرض رئيس قسم أمانة إدارة التعليم عبدالله آل صقر تقرير نسبة الإنجاز في برنامج الاستعداد المدرسي.

واختُتِم الاجتماع بطرح عدد من التوصيات التي تؤكد الاستعداد الجيد؛ لضمان بداية جادة من أول يوم دراسي.

إدارة تعليم الأفلاج العام الدراسي الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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لبداية جادة.. تعليم الأفلاج يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد
سبق

عقدت إدارة تعليم الأفلاج، صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني للجنة الاستعداد لمناقشة مراحل الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وجاء في الاجتماع الذي ترأسه مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة وحضره المساعدون ورؤساء أقسام ذات الاختصاص، مناقشة استعداد المدارس وجاهزيتها للعام الدراسي، وآلية استلام المقررات، ومناقشة دراسة التوسع في مشروع الطفولة المبكرة ورياض الأطفال وميزانية الفصول.

كما استعرض رئيس قسم أمانة إدارة التعليم عبدالله آل صقر تقرير نسبة الإنجاز في برنامج الاستعداد المدرسي.

واختُتِم الاجتماع بطرح عدد من التوصيات التي تؤكد الاستعداد الجيد؛ لضمان بداية جادة من أول يوم دراسي.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
12:14 PM
اخر تعديل
24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
01:38 PM

لبداية جادة.. تعليم الأفلاج يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

ناقش جاهزية المدارس واستلام المقررات ومشروع الطفولة المبكرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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عقدت إدارة تعليم الأفلاج، صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني للجنة الاستعداد لمناقشة مراحل الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وجاء في الاجتماع الذي ترأسه مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة وحضره المساعدون ورؤساء أقسام ذات الاختصاص، مناقشة استعداد المدارس وجاهزيتها للعام الدراسي، وآلية استلام المقررات، ومناقشة دراسة التوسع في مشروع الطفولة المبكرة ورياض الأطفال وميزانية الفصول.

كما استعرض رئيس قسم أمانة إدارة التعليم عبدالله آل صقر تقرير نسبة الإنجاز في برنامج الاستعداد المدرسي.

واختُتِم الاجتماع بطرح عدد من التوصيات التي تؤكد الاستعداد الجيد؛ لضمان بداية جادة من أول يوم دراسي.

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