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بعد الاختراق.. محكمة أمريكية تؤيد حظر لعبة "فورت نايت" من متجر "أبل"

أضافت نظام دفع جديد للعبة داخل التطبيق يمنع أبل من مشاركة الأرباح

أيدت محكمة ولاية كاليفورنيا، استمرار حظر لعبة "فورت نايت" الشهيرة من متجر "أبل"، بعد اختراق الشركة الأم "إيبك قيمز" قواعد المتجر.

ووفقًا لملف القضية، فإن الشركة الأم انتهكت القوانين بإضافة نظام دفع جديد للعبة داخل التطبيق يمنع شركة أبل من مشاركة الأرباح.

وقال متحدث شركة أبل: إن المحكمة أيدت قرار الشركة في حظر لعبة "فورت نايت"، مشيرًا إلى أن الدعوة ما زالت مستمرة؛ حيث إن من المقرر عقد جلسة استماع جديدة في نهاية سبتمبر.

وكانت الشركة المطورة للعبة "فورت نايت" قد رفعت دعوى قضائية في مطلع شهر أغسطس الجاري ضد شركتيْ "أبل" و"غوغل"، بعد رفع اللعبة، التي تُعد من أشهر ألعاب الفيديو على الإنترنت، من موقعي "أب ستور" و"بلاي ستور" لتحميل الألعاب والتطبيقات.

وتحصل شركة "أبل" على 30% من قيمة المشتريات التي تتم داخل التطبيقات التي تباع عبر موقعها الإلكتروني.

فورت نايت أبل متجر أبل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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بعد الاختراق.. محكمة أمريكية تؤيد حظر لعبة "فورت نايت" من متجر "أبل"
سبق

أيدت محكمة ولاية كاليفورنيا، استمرار حظر لعبة "فورت نايت" الشهيرة من متجر "أبل"، بعد اختراق الشركة الأم "إيبك قيمز" قواعد المتجر.

ووفقًا لملف القضية، فإن الشركة الأم انتهكت القوانين بإضافة نظام دفع جديد للعبة داخل التطبيق يمنع شركة أبل من مشاركة الأرباح.

وقال متحدث شركة أبل: إن المحكمة أيدت قرار الشركة في حظر لعبة "فورت نايت"، مشيرًا إلى أن الدعوة ما زالت مستمرة؛ حيث إن من المقرر عقد جلسة استماع جديدة في نهاية سبتمبر.

وكانت الشركة المطورة للعبة "فورت نايت" قد رفعت دعوى قضائية في مطلع شهر أغسطس الجاري ضد شركتيْ "أبل" و"غوغل"، بعد رفع اللعبة، التي تُعد من أشهر ألعاب الفيديو على الإنترنت، من موقعي "أب ستور" و"بلاي ستور" لتحميل الألعاب والتطبيقات.

وتحصل شركة "أبل" على 30% من قيمة المشتريات التي تتم داخل التطبيقات التي تباع عبر موقعها الإلكتروني.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
10:32 AM

بعد الاختراق.. محكمة أمريكية تؤيد حظر لعبة "فورت نايت" من متجر "أبل"

أضافت نظام دفع جديد للعبة داخل التطبيق يمنع أبل من مشاركة الأرباح

A A A
خالد علي - جدة
0
2,206

أيدت محكمة ولاية كاليفورنيا، استمرار حظر لعبة "فورت نايت" الشهيرة من متجر "أبل"، بعد اختراق الشركة الأم "إيبك قيمز" قواعد المتجر.

ووفقًا لملف القضية، فإن الشركة الأم انتهكت القوانين بإضافة نظام دفع جديد للعبة داخل التطبيق يمنع شركة أبل من مشاركة الأرباح.

وقال متحدث شركة أبل: إن المحكمة أيدت قرار الشركة في حظر لعبة "فورت نايت"، مشيرًا إلى أن الدعوة ما زالت مستمرة؛ حيث إن من المقرر عقد جلسة استماع جديدة في نهاية سبتمبر.

وكانت الشركة المطورة للعبة "فورت نايت" قد رفعت دعوى قضائية في مطلع شهر أغسطس الجاري ضد شركتيْ "أبل" و"غوغل"، بعد رفع اللعبة، التي تُعد من أشهر ألعاب الفيديو على الإنترنت، من موقعي "أب ستور" و"بلاي ستور" لتحميل الألعاب والتطبيقات.

وتحصل شركة "أبل" على 30% من قيمة المشتريات التي تتم داخل التطبيقات التي تباع عبر موقعها الإلكتروني.

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