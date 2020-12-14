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14 ديسمبر من 46 عامًا.. "الإعلام" تفتتح البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية في جدة

وفق وثيقة نشرتها "الدارة" تعود للعام 1974.. وأول بث مباشر كان بين السعودية والأردن

افتتحت وزارة الإعلام في مثل هذا اليوم الرابع عشر من ديسمبر من العام 1974، الاتصال التلفزيوني المباشر عبر المحطة الأرضية للأقمار الصناعية في جدة.

ونشرت #دارة_الملك_عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم، وثيقة مصدرها صحيفة "أم القرى" في عددها رقم 2555، تقول إنه في يوم 30/ 11/ 1394هـ، الموافق 14 ديسمبر 1974م افتتحت وزارة الإعلام البث التلفزيوني المباشر عبر المحطة الأرضية للأقمار الصناعية في جدة، لبث واستقبال البرامج التليفزيونية من المملكة إلى العالم الخارجي وبالعكس، وكان وقتها أول بث مباشر بين المملكة العربية السعودية والأردن.

دارة الملك عبدالعزيز وزارة الإعلام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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14 ديسمبر من 46 عامًا.. "الإعلام" تفتتح البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية في جدة
سبق

افتتحت وزارة الإعلام في مثل هذا اليوم الرابع عشر من ديسمبر من العام 1974، الاتصال التلفزيوني المباشر عبر المحطة الأرضية للأقمار الصناعية في جدة.

ونشرت #دارة_الملك_عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم، وثيقة مصدرها صحيفة "أم القرى" في عددها رقم 2555، تقول إنه في يوم 30/ 11/ 1394هـ، الموافق 14 ديسمبر 1974م افتتحت وزارة الإعلام البث التلفزيوني المباشر عبر المحطة الأرضية للأقمار الصناعية في جدة، لبث واستقبال البرامج التليفزيونية من المملكة إلى العالم الخارجي وبالعكس، وكان وقتها أول بث مباشر بين المملكة العربية السعودية والأردن.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
09:43 AM

14 ديسمبر من 46 عامًا.. "الإعلام" تفتتح البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية في جدة

وفق وثيقة نشرتها "الدارة" تعود للعام 1974.. وأول بث مباشر كان بين السعودية والأردن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتحت وزارة الإعلام في مثل هذا اليوم الرابع عشر من ديسمبر من العام 1974، الاتصال التلفزيوني المباشر عبر المحطة الأرضية للأقمار الصناعية في جدة.

ونشرت #دارة_الملك_عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم، وثيقة مصدرها صحيفة "أم القرى" في عددها رقم 2555، تقول إنه في يوم 30/ 11/ 1394هـ، الموافق 14 ديسمبر 1974م افتتحت وزارة الإعلام البث التلفزيوني المباشر عبر المحطة الأرضية للأقمار الصناعية في جدة، لبث واستقبال البرامج التليفزيونية من المملكة إلى العالم الخارجي وبالعكس، وكان وقتها أول بث مباشر بين المملكة العربية السعودية والأردن.

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