النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3580 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 209509

أمير منطقة الرياض يقلد عدداً من الضباط رتبة لواء

قلَّد أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، بحضور مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، عدداً من الضباطَ رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم إلى رتبة لواء.

وشملت قائمة المرقين قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالرحمن العريفي، ومساعد مدير شرطة منطقة الرياض لشؤون الأمن اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ومدير مرور منطقة الرياض اللواء سلطان بن مشنان السهلي.

وقدم أمير منطقة الرياض لهم التهنئة، متمنيًا لهم التوفيق، وحثهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن.

ورفع الضباط الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة على هذه الثقة الملكية الغالية بترقيتهم، متمنين أن يكونوا عند حسن الظن، معربين عن شكرهم لوزير الداخلية وأمير منطقة الرياض ونائبه؛ على الدعم والتوجيه.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
أمير منطقة الرياض يقلد عدداً من الضباط رتبة لواء
سبق

قلَّد أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، بحضور مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، عدداً من الضباطَ رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم إلى رتبة لواء.

وشملت قائمة المرقين قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالرحمن العريفي، ومساعد مدير شرطة منطقة الرياض لشؤون الأمن اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ومدير مرور منطقة الرياض اللواء سلطان بن مشنان السهلي.

وقدم أمير منطقة الرياض لهم التهنئة، متمنيًا لهم التوفيق، وحثهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن.

ورفع الضباط الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة على هذه الثقة الملكية الغالية بترقيتهم، متمنين أن يكونوا عند حسن الظن، معربين عن شكرهم لوزير الداخلية وأمير منطقة الرياض ونائبه؛ على الدعم والتوجيه.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
03:46 PM

أمير منطقة الرياض يقلد عدداً من الضباط رتبة لواء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,170

قلَّد أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، بحضور مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، عدداً من الضباطَ رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم إلى رتبة لواء.

وشملت قائمة المرقين قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالرحمن العريفي، ومساعد مدير شرطة منطقة الرياض لشؤون الأمن اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ومدير مرور منطقة الرياض اللواء سلطان بن مشنان السهلي.

وقدم أمير منطقة الرياض لهم التهنئة، متمنيًا لهم التوفيق، وحثهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن.

ورفع الضباط الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة على هذه الثقة الملكية الغالية بترقيتهم، متمنين أن يكونوا عند حسن الظن، معربين عن شكرهم لوزير الداخلية وأمير منطقة الرياض ونائبه؛ على الدعم والتوجيه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,590
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,771
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,551
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,801

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني
قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة