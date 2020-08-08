النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأمن البيئي": اتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بمخالفة "صيد الطيور"

قال إن الجهات المختصة باشرت التحقيق في مقطع الفيديو الخاص بالواقعة

قال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إن الجهات المختصة باشرت التحقيق في مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة أشخاص بنصب شبكة لصيد الطيور في أحد المتنزهات العامة بما يخالف الأنظمة، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بتلك المخالفة.

وأهاب المتحدث بالمواطنين والمقيمين استشعار مسؤولياتهم في المحافظة على البيئة والحياة الفطرية، والمبادرة بالإبلاغ عن كل ما يتم رصده من مخالفات.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأمن البيئي": اتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بمخالفة "صيد الطيور"
سبق

قال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إن الجهات المختصة باشرت التحقيق في مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة أشخاص بنصب شبكة لصيد الطيور في أحد المتنزهات العامة بما يخالف الأنظمة، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بتلك المخالفة.

وأهاب المتحدث بالمواطنين والمقيمين استشعار مسؤولياتهم في المحافظة على البيئة والحياة الفطرية، والمبادرة بالإبلاغ عن كل ما يتم رصده من مخالفات.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
08:45 PM

"الأمن البيئي": اتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بمخالفة "صيد الطيور"

قال إن الجهات المختصة باشرت التحقيق في مقطع الفيديو الخاص بالواقعة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
964

قال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إن الجهات المختصة باشرت التحقيق في مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة أشخاص بنصب شبكة لصيد الطيور في أحد المتنزهات العامة بما يخالف الأنظمة، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بتلك المخالفة.

وأهاب المتحدث بالمواطنين والمقيمين استشعار مسؤولياتهم في المحافظة على البيئة والحياة الفطرية، والمبادرة بالإبلاغ عن كل ما يتم رصده من مخالفات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,742
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,189
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,982
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,475

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة