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أكثر من 10 آلاف مراجع للعيادات الخارجية بمستشفى رنية خلال 2020

وتنظيم تسجيل وتجديد المواعيد عبر خدمة "موعد" إلكترونيًّا

استقبل مستشفى رنية العام، في قسم العيادات الخارجية، خلال العام 2020، 10467 مراجعًا ومراجعة.

وقال مدير العيادات الدكتور محمد منسي: إنه تم منذ بداية العام العمل على تطوير مداخل ومخارج مبنى العيادات وتزويده بالمكاتب الذكية، وتوفير كل التخصصات الهامة.

وأضاف: كما تم تنظيم عمليات تسجيل وتجديد المواعيد عبر خدمة "موعد" إلكترونيًّا بالشكل الذي يضمن انسيابية دخول المريض للموعد في وقته المحدد لرفع جودة وسرعة الخدمات المقدمة.

وأوضح أنه رغم الجائحة استقبلت عيادات المستشفى أكثر من 10467 مراجعًا ومراجعة.

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أكثر من 10 آلاف مراجع للعيادات الخارجية بمستشفى رنية خلال 2020
سبق

استقبل مستشفى رنية العام، في قسم العيادات الخارجية، خلال العام 2020، 10467 مراجعًا ومراجعة.

وقال مدير العيادات الدكتور محمد منسي: إنه تم منذ بداية العام العمل على تطوير مداخل ومخارج مبنى العيادات وتزويده بالمكاتب الذكية، وتوفير كل التخصصات الهامة.

وأضاف: كما تم تنظيم عمليات تسجيل وتجديد المواعيد عبر خدمة "موعد" إلكترونيًّا بالشكل الذي يضمن انسيابية دخول المريض للموعد في وقته المحدد لرفع جودة وسرعة الخدمات المقدمة.

وأوضح أنه رغم الجائحة استقبلت عيادات المستشفى أكثر من 10467 مراجعًا ومراجعة.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
04:54 PM

أكثر من 10 آلاف مراجع للعيادات الخارجية بمستشفى رنية خلال 2020

وتنظيم تسجيل وتجديد المواعيد عبر خدمة "موعد" إلكترونيًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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استقبل مستشفى رنية العام، في قسم العيادات الخارجية، خلال العام 2020، 10467 مراجعًا ومراجعة.

وقال مدير العيادات الدكتور محمد منسي: إنه تم منذ بداية العام العمل على تطوير مداخل ومخارج مبنى العيادات وتزويده بالمكاتب الذكية، وتوفير كل التخصصات الهامة.

وأضاف: كما تم تنظيم عمليات تسجيل وتجديد المواعيد عبر خدمة "موعد" إلكترونيًّا بالشكل الذي يضمن انسيابية دخول المريض للموعد في وقته المحدد لرفع جودة وسرعة الخدمات المقدمة.

وأوضح أنه رغم الجائحة استقبلت عيادات المستشفى أكثر من 10467 مراجعًا ومراجعة.

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