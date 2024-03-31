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شاهد.. أمانة مكة تتفاعل مع "ساعة الأرض" بإطفاء إنارة 37 مبنى

من الثامنة والنصف مساءً وحتى التاسعة والنصف ولمدة 60 دقيقة

شاركت أمانة العاصمة المقدسة مساء اليوم، في الاحتفاء بساعة الأرض، حيث أُطفأت الإنارة الخارجية للمبنى الرئيس بحي المعابدة، وكذلك 37 مبنى تابعًا لها من بلديات فرعية وإدارات مركزية، من الساعة الثامنة والنصف مساءً وحتى التاسعة والنصف، ولمدة 60 دقيقة.

وأطفأت الأمانة الإضاءة الكهربائية في مقرها الرئيس بحي المعابدة، بالإضافة إلى 37 مبنى تابعًا لها من بلديات فرعية وإدارت مركزية ولأول مرة، بعد أن كان التفاعل مقتصرًا في السنوات السابقة على المبنى الرئيس فقط دون غيره.

من جانب آخر أطفأت إدارة الإنارة، إنارة المشاعر المقدسة ماعدا المحاور الرئيسة ولمدة ساعة لدعم الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، ولمستقبل مستدام وأكثر إشراقًا.

وجاءت مشاركة أمانة العاصمة المقدسة في هذه المناسبة بإطفاء الأضواء الكهربائية في مبناها الرئيس و37 مبنى تابعًا لها؛ لتواكب أكبر حدث بيئي عالمي في أرجاء الكرة الأرضية ضمن الحملة التي يشارك فيها مئات الملايين من الأشخاص والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في عددٍ من دول العالم للحد من استهلاك الطاقة، والتوعية لترشيد الطاقة الكهربائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمانة مكة تتفاعل مع "ساعة الأرض" بإطفاء إنارة 37 مبنى
سبق

شاركت أمانة العاصمة المقدسة مساء اليوم، في الاحتفاء بساعة الأرض، حيث أُطفأت الإنارة الخارجية للمبنى الرئيس بحي المعابدة، وكذلك 37 مبنى تابعًا لها من بلديات فرعية وإدارات مركزية، من الساعة الثامنة والنصف مساءً وحتى التاسعة والنصف، ولمدة 60 دقيقة.

وأطفأت الأمانة الإضاءة الكهربائية في مقرها الرئيس بحي المعابدة، بالإضافة إلى 37 مبنى تابعًا لها من بلديات فرعية وإدارت مركزية ولأول مرة، بعد أن كان التفاعل مقتصرًا في السنوات السابقة على المبنى الرئيس فقط دون غيره.

من جانب آخر أطفأت إدارة الإنارة، إنارة المشاعر المقدسة ماعدا المحاور الرئيسة ولمدة ساعة لدعم الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، ولمستقبل مستدام وأكثر إشراقًا.

وجاءت مشاركة أمانة العاصمة المقدسة في هذه المناسبة بإطفاء الأضواء الكهربائية في مبناها الرئيس و37 مبنى تابعًا لها؛ لتواكب أكبر حدث بيئي عالمي في أرجاء الكرة الأرضية ضمن الحملة التي يشارك فيها مئات الملايين من الأشخاص والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في عددٍ من دول العالم للحد من استهلاك الطاقة، والتوعية لترشيد الطاقة الكهربائية.

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
09:37 PM
اخر تعديل
31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
08:57 AM

شاهد.. أمانة مكة تتفاعل مع "ساعة الأرض" بإطفاء إنارة 37 مبنى

من الثامنة والنصف مساءً وحتى التاسعة والنصف ولمدة 60 دقيقة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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5,611

شاركت أمانة العاصمة المقدسة مساء اليوم، في الاحتفاء بساعة الأرض، حيث أُطفأت الإنارة الخارجية للمبنى الرئيس بحي المعابدة، وكذلك 37 مبنى تابعًا لها من بلديات فرعية وإدارات مركزية، من الساعة الثامنة والنصف مساءً وحتى التاسعة والنصف، ولمدة 60 دقيقة.

وأطفأت الأمانة الإضاءة الكهربائية في مقرها الرئيس بحي المعابدة، بالإضافة إلى 37 مبنى تابعًا لها من بلديات فرعية وإدارت مركزية ولأول مرة، بعد أن كان التفاعل مقتصرًا في السنوات السابقة على المبنى الرئيس فقط دون غيره.

من جانب آخر أطفأت إدارة الإنارة، إنارة المشاعر المقدسة ماعدا المحاور الرئيسة ولمدة ساعة لدعم الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، ولمستقبل مستدام وأكثر إشراقًا.

وجاءت مشاركة أمانة العاصمة المقدسة في هذه المناسبة بإطفاء الأضواء الكهربائية في مبناها الرئيس و37 مبنى تابعًا لها؛ لتواكب أكبر حدث بيئي عالمي في أرجاء الكرة الأرضية ضمن الحملة التي يشارك فيها مئات الملايين من الأشخاص والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في عددٍ من دول العالم للحد من استهلاك الطاقة، والتوعية لترشيد الطاقة الكهربائية.

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