عنف قبلي يحصد أرواح 48 سودانياً في دارفور

أصاب 241 حالة 19 منهم حرجة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر السوداني، اليوم (الخميس)، أنها نقلت 48 جثة من ضحايا الاشتباكات القبلية، التي اندلعت مساء 29 ديسمبر (كانون الأول)، بالجنينة عاصمة غرب دارفور إلى مشرحة مستشفى المدينة.

وأوضحت الجمعية في بيان أوردته "فرانس 24"، أن 241 شخصًا أصيبوا بجروح، 19 منهم في حالة حرجة، وجرى نقلهم إلى الخرطوم.

واندلعت الاشتباكات في المدينة مساء الأحد وتواصلت الاثنين بالأسلحة، وأحرقت عددًا من المنازل، وتدور الاشتباكات بين منتمين لمجموعات عربية وأخرى إفريقية.

وزار وفد حكومي من أعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء مدينة الجنينة، كما فرضت السلطات المحلية حظر التجول بالولاية.