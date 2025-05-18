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روسيا تسجل 91 وفاة وأقل من 9 آلاف إصابة كورونا بآخر 24 ساعة

ارتفاع بمعدلات الشفاء و40.1% من المصابين لم تظهر لديهم أعراض

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين، عن تسجيل 91 وفاة و8926 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصبح بذلك الحصيلة 2722 وفاة و290678 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وتشير هذه الأرقام إلى أن معدل الإصابات الجديدة في روسيا عاود انخفاضه بعد تسجيل 9709 إصابات خلال اليوم السابق.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم" ذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له، أن عدد حالات الشفاء زاد بواقع 2722 خلال اليوم الماضي؛ مما رفع إجمالي المتعافين إلى 70209 أشخاص.

وأضاف البيان أن 40.1% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أي أعراض للمرض.

وسجلت موسكو التي تُعتبر أكبر بؤرة لتفشي الوباء في البلاد، أقل من 4 آلاف إصابة جديدة لليوم الثالث على التوالي؛ حيث بلغت أرقام اليوم الماضي 3238 حالة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى أكثر من 146 ألفًا؛ فيما وصل عدد المتعافين إلى نحو 29 ألفًا، بزيادة 1423 خلال يوم.

في المقابل، رصدت العاصمة الروسية، أمس الأحد، أكبر عدد من الوفيات منذ اندلاع الوباء؛ حيث بلغت 77 حالة، حسبما ذكرته سلطات المدينة في وقت سابق.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا تسجل 91 وفاة وأقل من 9 آلاف إصابة كورونا بآخر 24 ساعة
سبق

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين، عن تسجيل 91 وفاة و8926 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصبح بذلك الحصيلة 2722 وفاة و290678 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وتشير هذه الأرقام إلى أن معدل الإصابات الجديدة في روسيا عاود انخفاضه بعد تسجيل 9709 إصابات خلال اليوم السابق.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم" ذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له، أن عدد حالات الشفاء زاد بواقع 2722 خلال اليوم الماضي؛ مما رفع إجمالي المتعافين إلى 70209 أشخاص.

وأضاف البيان أن 40.1% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أي أعراض للمرض.

وسجلت موسكو التي تُعتبر أكبر بؤرة لتفشي الوباء في البلاد، أقل من 4 آلاف إصابة جديدة لليوم الثالث على التوالي؛ حيث بلغت أرقام اليوم الماضي 3238 حالة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى أكثر من 146 ألفًا؛ فيما وصل عدد المتعافين إلى نحو 29 ألفًا، بزيادة 1423 خلال يوم.

في المقابل، رصدت العاصمة الروسية، أمس الأحد، أكبر عدد من الوفيات منذ اندلاع الوباء؛ حيث بلغت 77 حالة، حسبما ذكرته سلطات المدينة في وقت سابق.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
12:21 PM

روسيا تسجل 91 وفاة وأقل من 9 آلاف إصابة كورونا بآخر 24 ساعة

ارتفاع بمعدلات الشفاء و40.1% من المصابين لم تظهر لديهم أعراض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين، عن تسجيل 91 وفاة و8926 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصبح بذلك الحصيلة 2722 وفاة و290678 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وتشير هذه الأرقام إلى أن معدل الإصابات الجديدة في روسيا عاود انخفاضه بعد تسجيل 9709 إصابات خلال اليوم السابق.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم" ذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له، أن عدد حالات الشفاء زاد بواقع 2722 خلال اليوم الماضي؛ مما رفع إجمالي المتعافين إلى 70209 أشخاص.

وأضاف البيان أن 40.1% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أي أعراض للمرض.

وسجلت موسكو التي تُعتبر أكبر بؤرة لتفشي الوباء في البلاد، أقل من 4 آلاف إصابة جديدة لليوم الثالث على التوالي؛ حيث بلغت أرقام اليوم الماضي 3238 حالة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى أكثر من 146 ألفًا؛ فيما وصل عدد المتعافين إلى نحو 29 ألفًا، بزيادة 1423 خلال يوم.

في المقابل، رصدت العاصمة الروسية، أمس الأحد، أكبر عدد من الوفيات منذ اندلاع الوباء؛ حيث بلغت 77 حالة، حسبما ذكرته سلطات المدينة في وقت سابق.

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