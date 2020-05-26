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استشاري طب وقائي: المرحلة القادمة من كورونا ستكون أخف وطأة حال التزامنا بالإجراءات

"الحداد": قد تحدث تفشيات حتى مع وجود اللقاح.. ولا نتوقع زوال الوباء

‏توقَّع استشاري الطب الوقائي، الدكتور علي الحداد، أن تكون المرحلة القادمة أخف وطأة إذا التزمنا بالإجراءات والسلوكيات الصحية.

وقال الحداد في حديثه لقناة الإخبارية بشأن احتمالية حدوث موجة ثانية للفيروس في حال عودة الحياة إلى طبيعتها: "هذا الأمر يعتمد على وقت عودة هذه الموجة، وأين وصلنا في مراحل وجود اللقاح الذي يحتاج على الأقل لفترة حتى نهاية العام الحالي حسب تنبؤات السلطات والجهات المعنية به".

وأشار إلى أن وجود لقاح وقائي مثل لقاح الإنفلونزا الموسمية، ويُعطَى مرتين في السنة، قد يخفف نسبة الإصابة ومعدلات الانتشار لهذا المرض. واستدرك الحداد بالقول: وقد تحدث تفشيات هنا أو هناك حتى مع وجود لقاح أو علاج؛ فلا نتوقع أن يختفي المرض نهائيًّا، لكن نتوقع أن الفترة القادمة -بإذن الله- ستكون أخف وطأة بتعاون الجميع، والتزامنا بتعليمات وإجراءات وإرشادات وزارة الصحة والوزارات الأخرى المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا في السعودية.

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استشاري طب وقائي: المرحلة القادمة من كورونا ستكون أخف وطأة حال التزامنا بالإجراءات
سبق

‏توقَّع استشاري الطب الوقائي، الدكتور علي الحداد، أن تكون المرحلة القادمة أخف وطأة إذا التزمنا بالإجراءات والسلوكيات الصحية.

وقال الحداد في حديثه لقناة الإخبارية بشأن احتمالية حدوث موجة ثانية للفيروس في حال عودة الحياة إلى طبيعتها: "هذا الأمر يعتمد على وقت عودة هذه الموجة، وأين وصلنا في مراحل وجود اللقاح الذي يحتاج على الأقل لفترة حتى نهاية العام الحالي حسب تنبؤات السلطات والجهات المعنية به".

وأشار إلى أن وجود لقاح وقائي مثل لقاح الإنفلونزا الموسمية، ويُعطَى مرتين في السنة، قد يخفف نسبة الإصابة ومعدلات الانتشار لهذا المرض. واستدرك الحداد بالقول: وقد تحدث تفشيات هنا أو هناك حتى مع وجود لقاح أو علاج؛ فلا نتوقع أن يختفي المرض نهائيًّا، لكن نتوقع أن الفترة القادمة -بإذن الله- ستكون أخف وطأة بتعاون الجميع، والتزامنا بتعليمات وإجراءات وإرشادات وزارة الصحة والوزارات الأخرى المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا في السعودية.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
12:18 AM

استشاري طب وقائي: المرحلة القادمة من كورونا ستكون أخف وطأة حال التزامنا بالإجراءات

"الحداد": قد تحدث تفشيات حتى مع وجود اللقاح.. ولا نتوقع زوال الوباء

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
5
8,072

‏توقَّع استشاري الطب الوقائي، الدكتور علي الحداد، أن تكون المرحلة القادمة أخف وطأة إذا التزمنا بالإجراءات والسلوكيات الصحية.

وقال الحداد في حديثه لقناة الإخبارية بشأن احتمالية حدوث موجة ثانية للفيروس في حال عودة الحياة إلى طبيعتها: "هذا الأمر يعتمد على وقت عودة هذه الموجة، وأين وصلنا في مراحل وجود اللقاح الذي يحتاج على الأقل لفترة حتى نهاية العام الحالي حسب تنبؤات السلطات والجهات المعنية به".

وأشار إلى أن وجود لقاح وقائي مثل لقاح الإنفلونزا الموسمية، ويُعطَى مرتين في السنة، قد يخفف نسبة الإصابة ومعدلات الانتشار لهذا المرض. واستدرك الحداد بالقول: وقد تحدث تفشيات هنا أو هناك حتى مع وجود لقاح أو علاج؛ فلا نتوقع أن يختفي المرض نهائيًّا، لكن نتوقع أن الفترة القادمة -بإذن الله- ستكون أخف وطأة بتعاون الجميع، والتزامنا بتعليمات وإجراءات وإرشادات وزارة الصحة والوزارات الأخرى المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا في السعودية.

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