فيديو لملف #الرياض 2030.. وزير الرياضة: نتعهد أمامكم بترجمة رؤيتنا الطموحة إلى واقع

عرضه اليوم الوفد السعودي المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي

عرض الوفد السعودي المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي المنعقدة حالياً في مسقط ملف #الرياض 2030، حيث أكد وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل "نتعهد أمامكم في ملف #الرياض2030 بترجمة رؤيتنا الطموحة إلى واقع خلال هذا العقد، وسنقوم بدورنا الكامل لترك بصمة خالدة في دورة الألعاب الآسيوية".

وكان قد تصدّر بند استضافة الألعاب الآسيوية لعام 2030 الذي تقدمت له مدينتا الرياض والدوحة جدول أعمال اللجنة، حيث قدمت بعثتا الدولتين عروضاً لملفيهما وأعقب ذلك تقرير اللجنة المشكّلة من المجلس الأولمبي الآسيوي التي زارت المدينتين واطّلعت عن قرب على ما تضمنته ملفات المتقدمين.

ويتم التصويت إلكترونياً لأوّل مرّة من قبل عمومية المجلس الأولمبي بحضور 32 دولة، فيما سيكون تصويت الدول المتبقية الـ13 إلكترونياً ويعلن بعدها رئيس المجلس اسم المدينة الفائزة، ليتم بعدها توقيع العقد مع الدولة المستضيفة لآسياد آسيا 2030م.