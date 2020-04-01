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"كورونا" يضطر "بوتين" إلى العمل عن بعد

يبقي على مسافة بينه وبين الناس

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الأربعاء) اجتماع الحكومة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بعد أن التقى طبيبًا أعلن أمس أنه أُصيب بفيروس كورونا.

وأوضح الكرملين أن "بوتين" يبقي على مسافة بينه وبين الناس ويفضل العمل عن بعد، وفقًا لـ"رويترز".

ورافق الطبيب دنيس بروتسنكو قبل أسبوع "بوتين" في جولة في المستشفى الرئيس بموسكو لعلاج المصابين بفيروس كورونا وصافحه، و"بروتسنكو" الآن في حالة عزل ذاتي بمكتبه.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يضطر "بوتين" إلى العمل عن بعد
سبق

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الأربعاء) اجتماع الحكومة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بعد أن التقى طبيبًا أعلن أمس أنه أُصيب بفيروس كورونا.

وأوضح الكرملين أن "بوتين" يبقي على مسافة بينه وبين الناس ويفضل العمل عن بعد، وفقًا لـ"رويترز".

ورافق الطبيب دنيس بروتسنكو قبل أسبوع "بوتين" في جولة في المستشفى الرئيس بموسكو لعلاج المصابين بفيروس كورونا وصافحه، و"بروتسنكو" الآن في حالة عزل ذاتي بمكتبه.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
09:03 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
09:56 PM

"كورونا" يضطر "بوتين" إلى العمل عن بعد

يبقي على مسافة بينه وبين الناس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,706

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الأربعاء) اجتماع الحكومة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بعد أن التقى طبيبًا أعلن أمس أنه أُصيب بفيروس كورونا.

وأوضح الكرملين أن "بوتين" يبقي على مسافة بينه وبين الناس ويفضل العمل عن بعد، وفقًا لـ"رويترز".

ورافق الطبيب دنيس بروتسنكو قبل أسبوع "بوتين" في جولة في المستشفى الرئيس بموسكو لعلاج المصابين بفيروس كورونا وصافحه، و"بروتسنكو" الآن في حالة عزل ذاتي بمكتبه.

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