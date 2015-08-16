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"مرور جدة" يقبض على قائد شاحنة عكس اتجاه السير

إحالته إلى "الهيئة" لتطبيق العقوبات المقررة في النظام

أعلن مرور محافظة جدة القبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير.

وقالت إدارة المرور: "مرور محافظة جدة يقبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير".

وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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"مرور جدة" يقبض على قائد شاحنة عكس اتجاه السير
سبق

أعلن مرور محافظة جدة القبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير.

وقالت إدارة المرور: "مرور محافظة جدة يقبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير".

وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
01:41 AM

"مرور جدة" يقبض على قائد شاحنة عكس اتجاه السير

إحالته إلى "الهيئة" لتطبيق العقوبات المقررة في النظام

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
1,557

أعلن مرور محافظة جدة القبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير.

وقالت إدارة المرور: "مرور محافظة جدة يقبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير".

وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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