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فقدان 137 نيجيريًا في غرق سفينة شمال غربي البلاد

العثور على 22 راكبًا ووفاة شخص

أعلنت الحكومة النيجيرية اليوم (الأربعاء) فقدان 137 شخصًا بعد غرق سفينة مكتظة كان على متنها 160 شخصًا في شمال غربي البلاد، بحسب ما ذكرت صحيفة "بانش" النيجيرية.

وأوضحت الصحيفة أن الحادث وقع صباحًا في منطقة الحكومة المحلية نجاسكي في ولاية كيبي النيجيرية.

وأضافت أن السفينة كانت مبحرة من ولاية النيجر وسط البلاد، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

من ناحية أخرى، بيّن رئيس إدارة المنطقة عبد الله بخاري فارا، أن عملية الإنقاذ مستمرة، وحتى الآن عثر على 22 راكبًا فقط، وتوفي شخص آخر، وهناك 140 راكبًا فقدوا جميعًا.

ورجح "فارا" موت معظم المفقودين دون أن يحدد العدد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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فقدان 137 نيجيريًا في غرق سفينة شمال غربي البلاد
سبق

أعلنت الحكومة النيجيرية اليوم (الأربعاء) فقدان 137 شخصًا بعد غرق سفينة مكتظة كان على متنها 160 شخصًا في شمال غربي البلاد، بحسب ما ذكرت صحيفة "بانش" النيجيرية.

وأوضحت الصحيفة أن الحادث وقع صباحًا في منطقة الحكومة المحلية نجاسكي في ولاية كيبي النيجيرية.

وأضافت أن السفينة كانت مبحرة من ولاية النيجر وسط البلاد، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

من ناحية أخرى، بيّن رئيس إدارة المنطقة عبد الله بخاري فارا، أن عملية الإنقاذ مستمرة، وحتى الآن عثر على 22 راكبًا فقط، وتوفي شخص آخر، وهناك 140 راكبًا فقدوا جميعًا.

ورجح "فارا" موت معظم المفقودين دون أن يحدد العدد.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
09:33 PM

فقدان 137 نيجيريًا في غرق سفينة شمال غربي البلاد

العثور على 22 راكبًا ووفاة شخص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة النيجيرية اليوم (الأربعاء) فقدان 137 شخصًا بعد غرق سفينة مكتظة كان على متنها 160 شخصًا في شمال غربي البلاد، بحسب ما ذكرت صحيفة "بانش" النيجيرية.

وأوضحت الصحيفة أن الحادث وقع صباحًا في منطقة الحكومة المحلية نجاسكي في ولاية كيبي النيجيرية.

وأضافت أن السفينة كانت مبحرة من ولاية النيجر وسط البلاد، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

من ناحية أخرى، بيّن رئيس إدارة المنطقة عبد الله بخاري فارا، أن عملية الإنقاذ مستمرة، وحتى الآن عثر على 22 راكبًا فقط، وتوفي شخص آخر، وهناك 140 راكبًا فقدوا جميعًا.

ورجح "فارا" موت معظم المفقودين دون أن يحدد العدد.

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