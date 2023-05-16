العراق يسجل 67 إصابة وأربع وفيات جديدة بفيروس كورونا
بلغ مجموع الإصابات 3260 والشفاء 2126 والوفيات 121
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 67 إصابة وأربع وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر بيان للوزارة أن "مختبراتها فحصت 3100 شخص في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 146594".
ووفق روسيا اليوم أضاف أن "المختبرات سجلت 67 إصابة في محافظات بغداد والبصرة، وكركوك، وذي قار، ونينوى".
وأشار البيان إلى "تسجيل 37 حالة شفاء وأربع وفيات"، مبينًا أن "مجموع الإصابات 3260، والشفاء 2126، والوفيات 121".
فيروس كورونا الجديد
العراق يسجل 67 إصابة وأربع وفيات جديدة بفيروس كورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-16
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 67 إصابة وأربع وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر بيان للوزارة أن "مختبراتها فحصت 3100 شخص في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 146594".
ووفق روسيا اليوم أضاف أن "المختبرات سجلت 67 إصابة في محافظات بغداد والبصرة، وكركوك، وذي قار، ونينوى".
وأشار البيان إلى "تسجيل 37 حالة شفاء وأربع وفيات"، مبينًا أن "مجموع الإصابات 3260، والشفاء 2126، والوفيات 121".
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
09:17 PM
العراق يسجل 67 إصابة وأربع وفيات جديدة بفيروس كورونا
بلغ مجموع الإصابات 3260 والشفاء 2126 والوفيات 121
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 67 إصابة وأربع وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر بيان للوزارة أن "مختبراتها فحصت 3100 شخص في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 146594".
ووفق روسيا اليوم أضاف أن "المختبرات سجلت 67 إصابة في محافظات بغداد والبصرة، وكركوك، وذي قار، ونينوى".
وأشار البيان إلى "تسجيل 37 حالة شفاء وأربع وفيات"، مبينًا أن "مجموع الإصابات 3260، والشفاء 2126، والوفيات 121".