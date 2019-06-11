15 فرقة تباشر حريقًا هائلاً نشب بمجموعة سيارات تالفة بـ"بريمان جدة"

"القرني": المكافحة مستمرة للسيطرة عليه.. ولم تسجل إصابات حتى الآن

تباشر 15 فرقة إطفاء وإنقاذ من الدفاع المدني بمحافظة جدة بالإضافة إلى المعدات المساندة، الآن، حريقًا في مجموعة سيارات تالفة بتشاليح شمال جدة بحي بريمان.

ومن جهة أخرى، قال نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني إن عمليات المكافحة مستمرة للسيطرة على الحادث، على الرغم من هبوب الرياح بسرعة عالية، نافيًا وقوع أي إصابات حتى اللحظة.