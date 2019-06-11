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15 فرقة تباشر حريقًا هائلاً نشب بمجموعة سيارات تالفة بـ"بريمان جدة"

"القرني": المكافحة مستمرة للسيطرة عليه.. ولم تسجل إصابات حتى الآن

تباشر 15 فرقة إطفاء وإنقاذ من الدفاع المدني بمحافظة جدة بالإضافة إلى المعدات المساندة، الآن، حريقًا في مجموعة سيارات تالفة بتشاليح شمال جدة بحي بريمان.

ومن جهة أخرى، قال نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني إن عمليات المكافحة مستمرة للسيطرة على الحادث، على الرغم من هبوب الرياح بسرعة عالية، نافيًا وقوع أي إصابات حتى اللحظة.

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15 فرقة تباشر حريقًا هائلاً نشب بمجموعة سيارات تالفة بـ"بريمان جدة"
سبق

تباشر 15 فرقة إطفاء وإنقاذ من الدفاع المدني بمحافظة جدة بالإضافة إلى المعدات المساندة، الآن، حريقًا في مجموعة سيارات تالفة بتشاليح شمال جدة بحي بريمان.

ومن جهة أخرى، قال نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني إن عمليات المكافحة مستمرة للسيطرة على الحادث، على الرغم من هبوب الرياح بسرعة عالية، نافيًا وقوع أي إصابات حتى اللحظة.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
10:30 PM

15 فرقة تباشر حريقًا هائلاً نشب بمجموعة سيارات تالفة بـ"بريمان جدة"

"القرني": المكافحة مستمرة للسيطرة عليه.. ولم تسجل إصابات حتى الآن

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
3,842

تباشر 15 فرقة إطفاء وإنقاذ من الدفاع المدني بمحافظة جدة بالإضافة إلى المعدات المساندة، الآن، حريقًا في مجموعة سيارات تالفة بتشاليح شمال جدة بحي بريمان.

ومن جهة أخرى، قال نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني إن عمليات المكافحة مستمرة للسيطرة على الحادث، على الرغم من هبوب الرياح بسرعة عالية، نافيًا وقوع أي إصابات حتى اللحظة.

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