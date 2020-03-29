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حمى التمرد تجتاح السجون الإيرانية خوفًا من الإصابة بـ"كورونا"

اشتباكات مع قوات الأمن وهروب سجناء فرارًا من الوباء

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، اليوم (الأحد)، أن اشتباكات وقعت داخل سجن همدان، بعد ورود أنباء عن اضطرابات في سجون أخرى في الأيام الأخيرة؛ بسبب خوف السجناء من تفشي فيروس كورونا الجديد في أوساطهم.

وأشارت "إيرنا" إلى أن سلطات المحافظة الواقعة غرب إيران سيطرت على تمرد السجناء، دون ذكر أي تفاصيل عن خسائر الاشتباكات، وفقًا لـ"الحرة".

وتواترت أنباء عن اضطرابات وإطلاق نار في سجن مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية الخميس الماضي، لكن سلطات السجن نفت صحة تلك الأنباء.

والجمعة الماضي، هرب 80 سجينًا من سجن في مدينة سقز، في محاولة منهم لتجنب الإصابة بفيروس كورونا في ظل الأوضاع داخل السجن.

إيران سجن همدان فيروس كورونا الجديد

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حمى التمرد تجتاح السجون الإيرانية خوفًا من الإصابة بـ"كورونا"
سبق

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، اليوم (الأحد)، أن اشتباكات وقعت داخل سجن همدان، بعد ورود أنباء عن اضطرابات في سجون أخرى في الأيام الأخيرة؛ بسبب خوف السجناء من تفشي فيروس كورونا الجديد في أوساطهم.

وأشارت "إيرنا" إلى أن سلطات المحافظة الواقعة غرب إيران سيطرت على تمرد السجناء، دون ذكر أي تفاصيل عن خسائر الاشتباكات، وفقًا لـ"الحرة".

وتواترت أنباء عن اضطرابات وإطلاق نار في سجن مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية الخميس الماضي، لكن سلطات السجن نفت صحة تلك الأنباء.

والجمعة الماضي، هرب 80 سجينًا من سجن في مدينة سقز، في محاولة منهم لتجنب الإصابة بفيروس كورونا في ظل الأوضاع داخل السجن.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
09:04 PM

حمى التمرد تجتاح السجون الإيرانية خوفًا من الإصابة بـ"كورونا"

اشتباكات مع قوات الأمن وهروب سجناء فرارًا من الوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، اليوم (الأحد)، أن اشتباكات وقعت داخل سجن همدان، بعد ورود أنباء عن اضطرابات في سجون أخرى في الأيام الأخيرة؛ بسبب خوف السجناء من تفشي فيروس كورونا الجديد في أوساطهم.

وأشارت "إيرنا" إلى أن سلطات المحافظة الواقعة غرب إيران سيطرت على تمرد السجناء، دون ذكر أي تفاصيل عن خسائر الاشتباكات، وفقًا لـ"الحرة".

وتواترت أنباء عن اضطرابات وإطلاق نار في سجن مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية الخميس الماضي، لكن سلطات السجن نفت صحة تلك الأنباء.

والجمعة الماضي، هرب 80 سجينًا من سجن في مدينة سقز، في محاولة منهم لتجنب الإصابة بفيروس كورونا في ظل الأوضاع داخل السجن.

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