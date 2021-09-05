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"فوضى تسمية النباتات".. مختص يدعو للتوقف عن العبث ويقدم اقتراحًا

قال: تجاهل "الفصيحة" خطير على جيل ينتظر مرحلة جديدة تسعى لها البلاد

تذمر بعض المهتمين بالنباتات البرية وتسمياتها، من اختلاط الأسماء وتغيير مسميات بعض النباتات المعروفة المشهورة، واستعمال الأسماء العامية من غير علم ولا مراجع علمية، وتشتيت المتعلم المبتدئ في دراسة علم النباتات بأسماء غير صحيحة.

وقال خبير النباتات البرية حميد الدوسري: "العبث بأسماء النبات مشكلة بدأت تظهر جليًّا بعد تجرؤ عدد من المؤلفين والمغردين غير المؤهلين على الخوض في الأسماء بدون علم، وهناك أشخاص غير مؤهلين دخلوا في موضوع النبات قبل سنوات قليلة وبدأوا يغردون بتغريدات كثيرة وأسماء غير صحيحة بدون علم ولا مراجع ولا أسماء علمية.. ولو تتبعت تغريداتهم لوجدت النبات الواحد كلٌّ يسميه بما يحلو له دون أن يذكر من أين جاء بهذا الاسم".

وتابع: "من المعروف أن استخدام الأسماء العامية وتجاهل الأسماء الفصيحة له أضرار خطيرة على الجيل الجديد الذي ينتظر المرحلة الجديدة من التشجير التي تسعى لها البلاد، ويجب أن تكون الأسماء فيها موحدة في جميع المناطق.. وقد ألقيت محاضرة في جامعة الملك سعود قبل ست سنوات حول هذا الموضوع وبيّنت أخطار استعمال الأسماء العامية (وفوضى التسمية) واقترحت تشكيل لجنة للنظر في موضوع التسمية من المختصين في اللغة العربية وفي علم النبات".

واختتم: "الآن أعيد هذا الاقتراح بعد أن برزت الحاجة إليه في بداية التشجير وكثرة المغردين، وهو تشكيل لجنة من أصحاب الاختصاص في اللغة وأصحاب الاختصاص في النباتات تحت مظلة الهيئة العليا لتنمية الغطاء النباتي أو أي جهات أخرى معنية بالتشجير؛ ليكون لقراراتها قيمة اعتبارية، وتكون بعيدة عن الحساسيات ونحوها؛ فتوحيد أسماء النبات المستعمل في التشجير على الأقل مطلب وطني في هذه المرحلة".

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"فوضى تسمية النباتات".. مختص يدعو للتوقف عن العبث ويقدم اقتراحًا
سبق

تذمر بعض المهتمين بالنباتات البرية وتسمياتها، من اختلاط الأسماء وتغيير مسميات بعض النباتات المعروفة المشهورة، واستعمال الأسماء العامية من غير علم ولا مراجع علمية، وتشتيت المتعلم المبتدئ في دراسة علم النباتات بأسماء غير صحيحة.

وقال خبير النباتات البرية حميد الدوسري: "العبث بأسماء النبات مشكلة بدأت تظهر جليًّا بعد تجرؤ عدد من المؤلفين والمغردين غير المؤهلين على الخوض في الأسماء بدون علم، وهناك أشخاص غير مؤهلين دخلوا في موضوع النبات قبل سنوات قليلة وبدأوا يغردون بتغريدات كثيرة وأسماء غير صحيحة بدون علم ولا مراجع ولا أسماء علمية.. ولو تتبعت تغريداتهم لوجدت النبات الواحد كلٌّ يسميه بما يحلو له دون أن يذكر من أين جاء بهذا الاسم".

وتابع: "من المعروف أن استخدام الأسماء العامية وتجاهل الأسماء الفصيحة له أضرار خطيرة على الجيل الجديد الذي ينتظر المرحلة الجديدة من التشجير التي تسعى لها البلاد، ويجب أن تكون الأسماء فيها موحدة في جميع المناطق.. وقد ألقيت محاضرة في جامعة الملك سعود قبل ست سنوات حول هذا الموضوع وبيّنت أخطار استعمال الأسماء العامية (وفوضى التسمية) واقترحت تشكيل لجنة للنظر في موضوع التسمية من المختصين في اللغة العربية وفي علم النبات".

واختتم: "الآن أعيد هذا الاقتراح بعد أن برزت الحاجة إليه في بداية التشجير وكثرة المغردين، وهو تشكيل لجنة من أصحاب الاختصاص في اللغة وأصحاب الاختصاص في النباتات تحت مظلة الهيئة العليا لتنمية الغطاء النباتي أو أي جهات أخرى معنية بالتشجير؛ ليكون لقراراتها قيمة اعتبارية، وتكون بعيدة عن الحساسيات ونحوها؛ فتوحيد أسماء النبات المستعمل في التشجير على الأقل مطلب وطني في هذه المرحلة".

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
01:58 PM

"فوضى تسمية النباتات".. مختص يدعو للتوقف عن العبث ويقدم اقتراحًا

قال: تجاهل "الفصيحة" خطير على جيل ينتظر مرحلة جديدة تسعى لها البلاد

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مسلّم الهواملة - الرياض
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5,985

تذمر بعض المهتمين بالنباتات البرية وتسمياتها، من اختلاط الأسماء وتغيير مسميات بعض النباتات المعروفة المشهورة، واستعمال الأسماء العامية من غير علم ولا مراجع علمية، وتشتيت المتعلم المبتدئ في دراسة علم النباتات بأسماء غير صحيحة.

وقال خبير النباتات البرية حميد الدوسري: "العبث بأسماء النبات مشكلة بدأت تظهر جليًّا بعد تجرؤ عدد من المؤلفين والمغردين غير المؤهلين على الخوض في الأسماء بدون علم، وهناك أشخاص غير مؤهلين دخلوا في موضوع النبات قبل سنوات قليلة وبدأوا يغردون بتغريدات كثيرة وأسماء غير صحيحة بدون علم ولا مراجع ولا أسماء علمية.. ولو تتبعت تغريداتهم لوجدت النبات الواحد كلٌّ يسميه بما يحلو له دون أن يذكر من أين جاء بهذا الاسم".

وتابع: "من المعروف أن استخدام الأسماء العامية وتجاهل الأسماء الفصيحة له أضرار خطيرة على الجيل الجديد الذي ينتظر المرحلة الجديدة من التشجير التي تسعى لها البلاد، ويجب أن تكون الأسماء فيها موحدة في جميع المناطق.. وقد ألقيت محاضرة في جامعة الملك سعود قبل ست سنوات حول هذا الموضوع وبيّنت أخطار استعمال الأسماء العامية (وفوضى التسمية) واقترحت تشكيل لجنة للنظر في موضوع التسمية من المختصين في اللغة العربية وفي علم النبات".

واختتم: "الآن أعيد هذا الاقتراح بعد أن برزت الحاجة إليه في بداية التشجير وكثرة المغردين، وهو تشكيل لجنة من أصحاب الاختصاص في اللغة وأصحاب الاختصاص في النباتات تحت مظلة الهيئة العليا لتنمية الغطاء النباتي أو أي جهات أخرى معنية بالتشجير؛ ليكون لقراراتها قيمة اعتبارية، وتكون بعيدة عن الحساسيات ونحوها؛ فتوحيد أسماء النبات المستعمل في التشجير على الأقل مطلب وطني في هذه المرحلة".

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