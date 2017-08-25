النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعاون الإسلامي" يدعو جميع الأطراف في أفغانستان لممارسة ضبط النفس ودعم حقوق الأفغان

دعت منظمة التعاون الإسلامي جميع الأطراف في أفغانستان إلى ممارسة ضبط النفس ودعم حقوق جميع الأفغان، والوفاء بالتزاماتهم بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني.
وقال المندوب الدائم لباكستان في الأمم المتحدة في جنيف السفير خليل هاشمي في كلمة ألقاها أمام الدورة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي: "إن منظمة التعاون الإسلامي دعت لعقد هذه الجلسة الطارئة حول الشواغل الخطيرة لحقوق الإنسان لتشكيل استجابة المجلس وسط التطور السريع للأوضاع في أفغانستان".
وأكد أهمية بدء حوار واسع النطاق بين جميع أطراف وممثلي الشعب الأفغاني لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والتنمية، معرباً عن القلق إزاء تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان وزيادة تدفق النازحين واللاجئين.
وأشار المندوب الدائم لباكستان إلى أن المساعدة الدولية ستكون حاسمة لتهيئة بيئة مؤاتية لتحقيق تطلعات جميع فئات الشعب الأفغاني في السلام والأمن والاستقرار والتنمية والكرامة، مؤكداً أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات المالية الإسلامية تعمل على تكثيف جهودها لتلبية الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"التعاون الإسلامي" يدعو جميع الأطراف في أفغانستان لممارسة ضبط النفس ودعم حقوق الأفغان
سبق

دعت منظمة التعاون الإسلامي جميع الأطراف في أفغانستان إلى ممارسة ضبط النفس ودعم حقوق جميع الأفغان، والوفاء بالتزاماتهم بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني.
وقال المندوب الدائم لباكستان في الأمم المتحدة في جنيف السفير خليل هاشمي في كلمة ألقاها أمام الدورة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي: "إن منظمة التعاون الإسلامي دعت لعقد هذه الجلسة الطارئة حول الشواغل الخطيرة لحقوق الإنسان لتشكيل استجابة المجلس وسط التطور السريع للأوضاع في أفغانستان".
وأكد أهمية بدء حوار واسع النطاق بين جميع أطراف وممثلي الشعب الأفغاني لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والتنمية، معرباً عن القلق إزاء تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان وزيادة تدفق النازحين واللاجئين.
وأشار المندوب الدائم لباكستان إلى أن المساعدة الدولية ستكون حاسمة لتهيئة بيئة مؤاتية لتحقيق تطلعات جميع فئات الشعب الأفغاني في السلام والأمن والاستقرار والتنمية والكرامة، مؤكداً أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات المالية الإسلامية تعمل على تكثيف جهودها لتلبية الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
08:23 PM

"التعاون الإسلامي" يدعو جميع الأطراف في أفغانستان لممارسة ضبط النفس ودعم حقوق الأفغان

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
590

دعت منظمة التعاون الإسلامي جميع الأطراف في أفغانستان إلى ممارسة ضبط النفس ودعم حقوق جميع الأفغان، والوفاء بالتزاماتهم بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني.
وقال المندوب الدائم لباكستان في الأمم المتحدة في جنيف السفير خليل هاشمي في كلمة ألقاها أمام الدورة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي: "إن منظمة التعاون الإسلامي دعت لعقد هذه الجلسة الطارئة حول الشواغل الخطيرة لحقوق الإنسان لتشكيل استجابة المجلس وسط التطور السريع للأوضاع في أفغانستان".
وأكد أهمية بدء حوار واسع النطاق بين جميع أطراف وممثلي الشعب الأفغاني لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والتنمية، معرباً عن القلق إزاء تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان وزيادة تدفق النازحين واللاجئين.
وأشار المندوب الدائم لباكستان إلى أن المساعدة الدولية ستكون حاسمة لتهيئة بيئة مؤاتية لتحقيق تطلعات جميع فئات الشعب الأفغاني في السلام والأمن والاستقرار والتنمية والكرامة، مؤكداً أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات المالية الإسلامية تعمل على تكثيف جهودها لتلبية الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,032
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,440
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,702
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,548

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة