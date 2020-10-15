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"المياه الوطنية": بدء استقبال طلبات توصيلات المياه في 5 أحياء بجدة

بعد إجراء الاختبارات التشغيلية للشبكات وخطوط الربط داخلها

أعلنت شركة المياه الوطنية بدء استقبال طلبات التوصيلات المنزلية للمياه في خمسة أحياء بمحافظة جدة، بعد إجراء الاختبارات التشغيلية لشبكات المياه وخطوط الربط بتلك الأحياء والتأكد من جهوزية الخدمة.

وأوضحت أنه سيتم استقبال الطلبات عبر الفرع الإلكتروني للشركة تسهيلاً على العملاء الكرام وتطبيقاً للإجراءات الوقائية لمكافحة فايروس كورونا المستجد.

وذكر رئيس القطاع الغربي بالشركة المهندس محمد الغامدي أن الأحياء الجديدة التي دخلت الخدمة تضمنت "اللؤلؤ، البشائر، الفلاح، ومخططي الهدى الشفا بحي الحمدانية" بشمال وشمال شرق المحافظة، حيث ستخدم قرابة 45 ألف نسمة من خلال ربط قرابة 2500 عقار قائم ستتم خدمتهم بعد استكمال طلباتهم.

وأشار إلى أن هذه الخدمة ستسهم في الاستغناء عن متوسط ألف رحلة صهريج كانت تخدم سكان تلك الأحياء يومياً.

وأضاف "الغامدي" أن هذه الخدمة تأتي ضمن أعمال الشركة التنموية التي تنفذها لإيصال الخدمة إلى مختلف الأحياء وزيادة نسبة التغطية لخدمة المياه بالشبكات في جدة، بالإضافة إلى مواصلة برنامج التخفيض والاستغناء عن خدمة الطلب بالصهاريج، وذلك لمواكبة مستهدفات رؤية 2030 لزيادة نسب التغطية بالخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء في المدن والمحافظات بمنطقة مكة المكرمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المياه الوطنية": بدء استقبال طلبات توصيلات المياه في 5 أحياء بجدة
سبق

أعلنت شركة المياه الوطنية بدء استقبال طلبات التوصيلات المنزلية للمياه في خمسة أحياء بمحافظة جدة، بعد إجراء الاختبارات التشغيلية لشبكات المياه وخطوط الربط بتلك الأحياء والتأكد من جهوزية الخدمة.

وأوضحت أنه سيتم استقبال الطلبات عبر الفرع الإلكتروني للشركة تسهيلاً على العملاء الكرام وتطبيقاً للإجراءات الوقائية لمكافحة فايروس كورونا المستجد.

وذكر رئيس القطاع الغربي بالشركة المهندس محمد الغامدي أن الأحياء الجديدة التي دخلت الخدمة تضمنت "اللؤلؤ، البشائر، الفلاح، ومخططي الهدى الشفا بحي الحمدانية" بشمال وشمال شرق المحافظة، حيث ستخدم قرابة 45 ألف نسمة من خلال ربط قرابة 2500 عقار قائم ستتم خدمتهم بعد استكمال طلباتهم.

وأشار إلى أن هذه الخدمة ستسهم في الاستغناء عن متوسط ألف رحلة صهريج كانت تخدم سكان تلك الأحياء يومياً.

وأضاف "الغامدي" أن هذه الخدمة تأتي ضمن أعمال الشركة التنموية التي تنفذها لإيصال الخدمة إلى مختلف الأحياء وزيادة نسبة التغطية لخدمة المياه بالشبكات في جدة، بالإضافة إلى مواصلة برنامج التخفيض والاستغناء عن خدمة الطلب بالصهاريج، وذلك لمواكبة مستهدفات رؤية 2030 لزيادة نسب التغطية بالخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء في المدن والمحافظات بمنطقة مكة المكرمة.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
04:07 PM

"المياه الوطنية": بدء استقبال طلبات توصيلات المياه في 5 أحياء بجدة

بعد إجراء الاختبارات التشغيلية للشبكات وخطوط الربط داخلها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعلنت شركة المياه الوطنية بدء استقبال طلبات التوصيلات المنزلية للمياه في خمسة أحياء بمحافظة جدة، بعد إجراء الاختبارات التشغيلية لشبكات المياه وخطوط الربط بتلك الأحياء والتأكد من جهوزية الخدمة.

وأوضحت أنه سيتم استقبال الطلبات عبر الفرع الإلكتروني للشركة تسهيلاً على العملاء الكرام وتطبيقاً للإجراءات الوقائية لمكافحة فايروس كورونا المستجد.

وذكر رئيس القطاع الغربي بالشركة المهندس محمد الغامدي أن الأحياء الجديدة التي دخلت الخدمة تضمنت "اللؤلؤ، البشائر، الفلاح، ومخططي الهدى الشفا بحي الحمدانية" بشمال وشمال شرق المحافظة، حيث ستخدم قرابة 45 ألف نسمة من خلال ربط قرابة 2500 عقار قائم ستتم خدمتهم بعد استكمال طلباتهم.

وأشار إلى أن هذه الخدمة ستسهم في الاستغناء عن متوسط ألف رحلة صهريج كانت تخدم سكان تلك الأحياء يومياً.

وأضاف "الغامدي" أن هذه الخدمة تأتي ضمن أعمال الشركة التنموية التي تنفذها لإيصال الخدمة إلى مختلف الأحياء وزيادة نسبة التغطية لخدمة المياه بالشبكات في جدة، بالإضافة إلى مواصلة برنامج التخفيض والاستغناء عن خدمة الطلب بالصهاريج، وذلك لمواكبة مستهدفات رؤية 2030 لزيادة نسب التغطية بالخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء في المدن والمحافظات بمنطقة مكة المكرمة.

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