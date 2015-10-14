النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدي الباحة" للوزارة: لائحة القصور يصعب تحقيقها في منطقتنا أعيدوا النظر

أكد أنها يجب أن تتناسب وظروف كل منطقة بهدف تحقيق التنمية

طالب المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة وزير الشؤون البلدية والقروية بتعديل بعض الاشتراطات الفنية في جانبي الموقع والمساحة عند إقامة قصور الأفراح والاستراحات والتي يصعب تحقيقها في منطقة الباحة.

وفي التفاصيل، أوضح نائب رئيس المجلس البلدي لأمانة الباحة رئيس اللجنة الإعلامية جمعان الكرت أن اللائحة احتوت على شرط إقامة قصر الأفراح على شارعين متقاطعين أحدهما رئيسي تجاري، وعلى مساحة لا تقل عن 4000 متر مربع، وإقامة الاستراحة على شارعين زاوية أحدهما تجاري، وعلى مساحة 3000 متر مربع.

وأشار إلى أن هاذين الشرطين المتعلقين بالمساحة من الصعوبة بمكان تطبيقهما في منطقة مثل الباحة ذات الطبوغرافيا الجبلية والحيازات الصغيرة، مضيفاً: "تأتي مطالبة المجلس بناءً على الشكاوى والملاحظات التي قدّمها الكثير من أهالي المنطقة.

وختم "الكرت": "يأمل المجلس من الوزير مراعاة ظروف المناطق الجبلية، والتي تختلف تماماً عن المناطق السهلية الواسعة والمنبسطة، وأن تكون اللوائح تتناسب وظروف كل منطقة؛ بهدف تحقيق التنمية والمنفعة للجميع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بلدي الباحة" للوزارة: لائحة القصور يصعب تحقيقها في منطقتنا أعيدوا النظر
سبق

طالب المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة وزير الشؤون البلدية والقروية بتعديل بعض الاشتراطات الفنية في جانبي الموقع والمساحة عند إقامة قصور الأفراح والاستراحات والتي يصعب تحقيقها في منطقة الباحة.

وفي التفاصيل، أوضح نائب رئيس المجلس البلدي لأمانة الباحة رئيس اللجنة الإعلامية جمعان الكرت أن اللائحة احتوت على شرط إقامة قصر الأفراح على شارعين متقاطعين أحدهما رئيسي تجاري، وعلى مساحة لا تقل عن 4000 متر مربع، وإقامة الاستراحة على شارعين زاوية أحدهما تجاري، وعلى مساحة 3000 متر مربع.

وأشار إلى أن هاذين الشرطين المتعلقين بالمساحة من الصعوبة بمكان تطبيقهما في منطقة مثل الباحة ذات الطبوغرافيا الجبلية والحيازات الصغيرة، مضيفاً: "تأتي مطالبة المجلس بناءً على الشكاوى والملاحظات التي قدّمها الكثير من أهالي المنطقة.

وختم "الكرت": "يأمل المجلس من الوزير مراعاة ظروف المناطق الجبلية، والتي تختلف تماماً عن المناطق السهلية الواسعة والمنبسطة، وأن تكون اللوائح تتناسب وظروف كل منطقة؛ بهدف تحقيق التنمية والمنفعة للجميع.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
05:35 PM

"بلدي الباحة" للوزارة: لائحة القصور يصعب تحقيقها في منطقتنا أعيدوا النظر

أكد أنها يجب أن تتناسب وظروف كل منطقة بهدف تحقيق التنمية

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
110

طالب المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة وزير الشؤون البلدية والقروية بتعديل بعض الاشتراطات الفنية في جانبي الموقع والمساحة عند إقامة قصور الأفراح والاستراحات والتي يصعب تحقيقها في منطقة الباحة.

وفي التفاصيل، أوضح نائب رئيس المجلس البلدي لأمانة الباحة رئيس اللجنة الإعلامية جمعان الكرت أن اللائحة احتوت على شرط إقامة قصر الأفراح على شارعين متقاطعين أحدهما رئيسي تجاري، وعلى مساحة لا تقل عن 4000 متر مربع، وإقامة الاستراحة على شارعين زاوية أحدهما تجاري، وعلى مساحة 3000 متر مربع.

وأشار إلى أن هاذين الشرطين المتعلقين بالمساحة من الصعوبة بمكان تطبيقهما في منطقة مثل الباحة ذات الطبوغرافيا الجبلية والحيازات الصغيرة، مضيفاً: "تأتي مطالبة المجلس بناءً على الشكاوى والملاحظات التي قدّمها الكثير من أهالي المنطقة.

وختم "الكرت": "يأمل المجلس من الوزير مراعاة ظروف المناطق الجبلية، والتي تختلف تماماً عن المناطق السهلية الواسعة والمنبسطة، وأن تكون اللوائح تتناسب وظروف كل منطقة؛ بهدف تحقيق التنمية والمنفعة للجميع.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,069
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,774
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,882
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,589

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة